不動産経済研究所の発表によると、2025年上半期の東京23区の新築マンションの平均価格は1億3064万円と前年同期比で約20％上昇し、またもや過去最高を更新した。さらに、不動産調査会社の東京カンテイの発表によれば、東京23区の中古マンションの6月の平均売出価格は70平米で1億333万円と、こちらも最高値を更新している。そうした状況下、マンション購入を検討中の人たちが青ざめる一方で、笑いが止まらないのが既に不動産を所有する人々である。

物件価格を巡り起きている"三極化現象"とは――？

都内で数千万のマンション含み益を持つ人が急増

10年ほど前、新宿区の中古マンションを買ったAさんもその1人だ。

ともに過去最高を更新した都内の新築／中古マンション価格

「結婚と妻の出産をきっかけに80平米の中古マンションを購入しました。購入価格は6000万円ほどだったのですが、最近お隣さんが引っ越して、その成約価格を知って驚きました。自分たちの買った額の1.5倍ほどで売却が決まっていたのです」（Aさん）

新宿区の80平米マンションが6000万円。今の基準では破格に思えるが、当時は東日本大震災の余韻もまだ残っており、Aさんも迷いに迷った上での購入だった。

「投資目的ではなく純粋に必要に迫られて買った物件ですし、家賃を払うより安く住めればいいな、ぐらいの感覚だったのですが、気が付けば3000万円ほどの含み益に。有難いことではあるのですが、正直、ちょっと現実感がないですね」（同）

3年ほど前に目黒区の新築マンションを買ったBさんもこう話す。

「うちは夫婦共働きなので、多少は値が張っても都心でなるべく駅に近い物件にしようと、ペアローンでマンションを購入しました。既にマンションの値上がりが始まっていた頃で、70平米の物件価格が1億1千万円。買った直後は“やりすぎたかな”と不安に感じていました」（Bさん）

ところが、結果的にはBさんにも含み益が。

「この前、同じ間取りの下の階が1億3千万円ほどで売れていたんです。素直に捉えれば我が家も2000万円ぐらいの含み益があることになります」（同）

なんとも羨ましい話ではあるが、そんな彼らにも彼らなりの悩みが。

「本当にマンション価格は今の水準をこのまま維持できるのでしょうか…。まとまった含み益があるうちに“利確”して少し郊外に引っ越すとか、賃貸暮らしに切り替えた方がトータルでお得なのではないだろうか、と考え始めるようになりました」（Aさん）

贅沢な悩みであるが、実は今の東京にはAさんやBさんのような人たちが少なくないのである。このところの異常なまでのマンション価格の値上がりにより、3年以上前に都心にマンションを買った人であれば、よっぽど条件の悪い部屋ではない限り、ほぼ全員に含み益があると言っても過言ではないのだ。

では、これからの「含み益マンション」との“付き合い方”とは――？

含み益マンションは“利確”するな？

「不動産流通機構のレインズのデータを見ると、最新である今年6月の首都圏の不動産価格の値動きは、東京都内23区は引き続き値上がりしている一方、神奈川県、埼玉県、千葉県近郊エリアでは、前年同月比で価格が上がっていません」

そう解説するのは、不動産コンサルティング事業を展開する「株式会社さくら事務所」の山本直彌氏だ。

「これが何を物語っているかというと、上がるエリアは引き続き上がるけれど、そうではないエリアでは価格が横ばい、または下落に向かっていく、というサインが既に現れているということです。首都圏では、今後も値上がりするエリアと、横ばいのエリア、そして下落していくエリアとで“三極化”が進んでいるのです」（山本氏）

では、幸いにも「値上がりするエリア」に不動産を持つ人は今後、どうするべきなのか。

「いま利確を検討している方々は、不動産価格が値上がりしているエリア、つまり東京23区内でかつ、都心部の好立地物件や、タワーマンションなどランドマーク物件を保有する人たちだと思います。そうした物件は今後も横ばいで推移するか、むしろ値上がりする可能性すら秘めています」（同）

山本氏は、不動産価格が“高い高い”と言われながら値上がりを続けるのには、そこに潜在的なニーズがあるからだと説明する。

「都心の不動産には実需のニーズだけでなく、国内外の富裕層がセカンドハウスや投資用に購入するケースも含まれます。グローバルな目線で見た際に、東京をはじめ日本の都市部の不動産にはまだ割安感があるため、海外富裕層の資金が今後も入ってくる可能性は高い。そうすると、仮にいま利確したとして、1年後2年後にさらに値上がりしてしまっている可能性は十分にあります」（同）

いま含み益のあるマンションの利確をおすすめしない理由はもう1つあるという。

「それは、いま不動産価格が上がっているエリアでは、賃料も上昇傾向にあるからです。例えば含み益2000万円のマンションを売却し利確し、賃貸物件に引っ越すとします。転居の初期費用には100万円以上かかるうえ、3LDK・70平米の家賃は少し前までは25万円ぐらいだったのが、今は賃料上昇で30万円ほどします。そうすると、1年間で360万円の賃料負担が発生し、売却で得た利益は6年間ほどでペイしてしまいます。逆に言えば、持ち続けて6年間で2000万円以上価格が下がらなければ、利確をするより得をする計算になるのです」（同）

もし利確する場合は「特別控除」のルールに注意

ただし、利確がおすすめなパターンも存在する。

「例えば、これまでは“職住近接”で職場の近くに住むライフスタイルだった方が、定年間近となってあえて都心に住む必要がなくなった、というケースです。都心マンションの売却でまとまった老後資金を得たうえで、郊外の“終の棲家”に引っ越すという選択肢です」（山本氏）

そうして売却を決めた際に注意したいのが、「特別控除」のルールだ。

「自身で居住している不動産の場合、3000万円まで売却利益にかかる税金が控除される、『特別控除』という制度があります。この制度に居住年数の要件はなく、自己居住していた物件であれば控除を受けることができます」（同）

ただし、この制度は連続して使うことは許されていない。

「この特別控除は3年に1度しか適用できない仕組みとなっています。また、その期間は新たに住宅ローンを組んで不動産を購入した場合であっても、住宅ローン控除が利用できません」（同）

そのため、同じエリア内での「住み替え」の場合は戦略を立てて売却を行う必要がある。

「基本的に不動産が高く売れるタイミングというのは、買うのも高いタイミングというわけです。逆に売値が安くなるタイミングはその分、買い値も安くなるという表裏一体の関係にあります。不動産価格の三極化が進むなか、資産価値が下がりやすいエリア、つまり都心・駅近でランドマーク、という条件の真逆にある物件は注意が必要ですが、同じエリアでの住み替えに関しては、それほどリスクの伴うものではないと思います。ただし、売却後の3年間で相場が上がり続けた場合、控除でセーブした税金よりも、物件の値上がり幅の方が大きい、ということになりかねません。住み替え先の物件が、住み替え前の物件と同じように資産価値をキープできる物件かどうか、慎重に見定める必要があります」（同）

