◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日 ▽２回戦 京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）

Ｖ候補で昨年センバツ優勝、今春センバツ４強の強豪・健大高崎（群馬）が昨夏優勝の京都国際（京都）に敗れ、初戦で姿を消した。

試合後の青柳博文監督は「ウチがやるべき野球を逆にされてしまった。四球から無駄な点が入ってしまった。打つ方も４安打ではなかなか点が取れない」と振り返った。

最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補のエース・石垣元気（３年）は３点ビハインドの７回から４番手で投入。１５５キロのストレートで２回を２安打無失点に抑えた。救援起用の意図に「後半勝負だと思っていた。石垣は石垣らしく投げてくれた。下重の試合を作れる良さと、佐藤（龍月）の球威で抑えてから石垣と、タイブレークも考えながら想定していたが、６失点は大きかった」と説明した。

その上で、石垣元について「出力が高い分、故障のリスクが高いと言われていた。練習試合を通じても８０球から１００球でやってきた。将来的な面も考えて、佐藤のケガから学んだところもある。後半の方がいいと思っていた」と出力の高さゆえに、球数が多くならないよう、未来を見据えた起用だったと明かした。