◆米大リーグ ジャイアンツ―パドレス（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースを１ゲーム差で追うパドレスは１２日（日本時間１３日）、敵地・ジャイアンツ戦で初回に先取点を奪った。

３連勝中と勢いに乗っているパドレス。初回は２１年サイ・ヤング賞左腕の先発・レイに簡単に２アウトを奪われたが、マチャドとボガーツの連打で二、三塁のチャンスを作ると、レイのボークでマチャドが生還して先取点を奪った。だが、１回裏に先発のコルテスが３安打を浴びて追いつかれたが、２回にイグレシアスの１号２ランで勝ち越した。

２連敗中のドジャースは、１回表に先頭・大谷の四球を起点に先取点を奪ったが、１回裏に先発・シーハンがウォードに同点適時打を浴びると、モンカダに適時二塁打を浴びて勝ち越しを許して逆転された。それでも２回にラッシングの２号２ランで追いついた。

この日パドレスが勝って、ドジャースが敗れると、６８勝５２敗で並ぶ。１５日（同１６日）からはドジャースの本拠地（ロサンゼルス・ドジャースタジアム）で直接対決３連戦が組まれており、２２日（同２３日）からは再びパドレスの本拠地（サンディエゴ・ペトコパーク）で３連戦が行われる。