先月18日にほとんどの地域で梅雨明けした日本列島は、昨年に続き炎暑に覆われている。夏休みシーズンにしてこの暑さの中気になるのが、命に関わる熱中症から身を守るすべだ。専門家がお薦めする、夏を乗り切れる最強の「メニュー」をご紹介しよう。

【写真を見る】熱中症対策に最適な「沖縄料理」とは？

「熱中症？ 水を飲んでいるから大丈夫」「塩あめをなめればいいんでしょ」

夏が訪れるたび、熱中症への対策を自治体やメディアが喧伝するようになった昨今、半ば聞き飽きた忠告に対し、このように答える向きも少なくない。一方で日本の夏の暑さは年々、過酷なものになっているのも事実なのだ。

「今年5月〜7月13日までの熱中症による搬送者数は約3万7000人で、前年の同期間と比べ1万人以上増えました。気象庁による『熱中症警戒アラート』の発表は6月までで97回を数え、これも前年同期の2倍以上です。昨年6〜9月の熱中症による死亡者数は2000人以上に上り、今年も少なくない数の死亡者が出ると予想されます」（気象庁担当記者）

「水分の取り過ぎは逆に……」

加えていえば、ここ6年間、熱中症で死亡した人の8割以上が65歳以上の高齢者であり、発生場所では住居が多くを占める。出歩かないし運動もしないからといって、冒頭のような一応の対策だけでは、厳しさを増す暑さに太刀打ちできなくなるだろう。

管理栄養士で札幌保健医療大学大学院教授の川口美喜子氏は、熱中症対策において水分補給ばかりを重視する傾向に警鐘を鳴らす。

「もちろん水分は大切なのですが“1日2リットルは必ず飲まなきゃ”と強迫観念に駆られたように補給するのは、あまり望ましいといえません。夏場の水分補給の目安は1日に約1.5リットルとされており、三度の食事の際、コップ1杯の水やお茶を飲むだけでも300〜500ミリリットルは満たせます。過剰に水だけを飲み過ぎると下痢や胃のムカつきにもつながり、むしろ夏バテを引き起こしかねない。それよりきちんと三食取って、食事からも水分を補給することが大事なのです」

夏野菜に加えて柑橘類を

済生会横浜市東部病院・患者支援センター長の谷口英喜氏も、食事の大切さを説く。

「体内の水分の4割は筋肉に貯蔵されているほか、筋肉には体温をコントロールする機能もあります。高齢者が熱中症にかかりやすいのは、食事量が少なく筋肉量が減ってしまっていることも原因なのです。肉や魚、牛乳などたんぱく質が豊富な食材を積極的に取り筋肉量を保っておくことは、熱中症対策に有効です」

とはいえ、筋肉をつけるのは容易ではない。谷口氏はたんぱく質以外にも、ビタミンCが栄養素の中では特に大事だと語る。

「抗酸化作用や抗炎症作用を持ち、暑さにさらされた体を守ってくれます。キャベツやホウレンソウ、トマトなどビタミンCを多く含んだ夏野菜をスープなどにして摂取すれば、水分補給にもなって一石二鳥。ただ、すぐに尿中に排出されてしまうため、三度の食事にオレンジなどの柑橘類を加えてこまめに取れるとよいですね」

お薦めの沖縄料理

谷口氏がお薦めするレシピが、沖縄の家庭料理・ゴーヤチャンプルーだ。

「豚肉に多く含まれるビタミンB1は暑さによる疲労を和らげるだけでなく、主食から摂取した糖類をエネルギーに効率的に変換してくれます。ビタミンCを含むゴーヤと食べれば、暑さへの備えと回復を両立できるというわけです」

さらにゴーヤには排尿を促し体温を下げる効果がある「カリウム」も含まれているというから、なお効率がいい。もし暑さで炒めものが喉を通らない場合、

「スムージーがオススメです。パセリやホウレンソウ、バナナなどカリウムを豊富に含む食材と、ビタミンB1やたんぱく質を含む絹ごし豆腐（パックの水ごと）や牛乳、豆乳を混ぜて飲めば効率的にエネルギーが取れますし、疲労回復にもつながります。クルミやアーモンドなどナッツ類を入れると、さらに栄養バランスがよい」（先の川口氏）

近年では一部のコンビニが設置するスムージーマシンを利用できるほか、自作するなら「カリウムやビタミンB類に加え、1日に必要なビタミンCの半分が含まれる」として谷口氏が薦めるキウイフルーツを混ぜるのもよいだろう。

みそ汁のススメ

また熱中症対策に役立つが忘れられがちな栄養素として、川口氏は「鉄」を挙げる。

「汗をかくとナトリウム（塩分）と一緒に、実は鉄分も流れ出ています。鉄分は全身に酸素を届けるために必須の栄養素で、不足すると夏バテの原因になります。塩分は食事の味付けやスポーツドリンクなどで補うことができる一方、鉄分は意識して摂取しないとすぐ不足してしまいます。小松菜やホウレンソウ、ブロッコリーなどの野菜や、しらすや貝類など内臓ごと食べる食材にも鉄が多く含まれています。気軽に食事に加えられるものでは、焼きのりや納豆、きなこ、アサリの缶詰がストックしやすい」

汗からは塩分や鉄分だけでなく、体温調節や筋肉の動きを助ける栄養素「マグネシウム」も流れ出ている。実はこれらの栄養素は、みそ汁で多くが補えるという。

「何もすべて自炊する必要はなく、インスタントのワカメみそ汁で塩分・マグネシウム・カリウムを摂取することができ、朝に1杯飲むだけでも非常に効果的です。島根県の高校野球選手の栄養管理をしていた際、朝晩にみそ汁を飲むよう指導したところ、県内で唯一、熱中症患者がゼロの高校になりました。朝食でのりや納豆も加えれば、鉄分も取れてさらに熱中症対策が万全になります」（同）

“そうめんだけ”は「いただけない」

先の谷口氏は、みそ汁にシジミなど魚介類を加えるとよいという。

「シジミやアサリ、イカ、タコなどは、タウリンという体の中心部の温度を下げる効果がある栄養素を多く含んでいます。タウリンは水溶性のため、みそ汁のようなスープで摂取するのが最適なのです。朝食だけでなく、体が火照っている帰宅後などに飲むのも効果的だと考えられます」

暑さでグロッキーになって帰宅した時には、調理が簡単なそうめんなどで済ませたくなる向きも多いかもしれないが、

「何か1品だけで済ませるのはいただけません。そうめんは炭水化物以外の栄養素が全くと言っていいほどなく、それだけ食べていてはすぐに夏バテを起こしてしまいます。野菜の天ぷらなどを加えたり、食欲を増進させるミョウガやネギを添えるのがよいでしょう」（同）

前出のような食材を毎食そろえるのが難しい時は、

「朝食に最も力を入れるべきです。体温や汗の量を調節する自律神経を活発化させるには、朝一番の食事で胃腸を動かす必要があります。朝こそ肉や魚、みそ汁、果物を用意し、水分と栄養をたっぷり補給してください」（同）

近年の暑さに「塩と水」だけが武器では頼りない。充実したメニューと共に、夏を乗り切りたいものだ。

「週刊新潮」2025年7月31日号 掲載