【シルバニアファミリー キラキラくじ～ハッピースイーツ～】 8月23日スタート予定 価格：1回820円 ※ファミリーマートで展開

エポック社はファミリーマートで「シルバニアファミリー キラキラくじ～ハッピースイーツ～」、8月23日より展開する。1回820円。

本くじのテーマは「ハッピースイーツ」。シルバニアファミリーの人形が、ケーキやクレープなどをモチーフとしたかわいいコスチュームを着て登場する。くじ本数は70本、全7賞とラストチャンス賞1個となっている。

A賞は「おとどけ！おいしいドーナツワゴン～ハッピースイーツ ver.～」（全1種）。オリジナルカラーのドーナツワゴンと、ドーナツモチーフの衣装を着たシカの赤ちゃんのセット。D賞は「赤ちゃんパフェトリオ」(全1種)。フルーツパフェをイメージした、ドレスやおふとんに入った赤ちゃん3人のセット。

G賞は「赤ちゃんコレクション～ハッピースイーツシリーズ～」（全8種）。スイーツをイメージした赤ちゃんコレクション。何が出るかは開けてからのお楽しみ。そしてラストチャンス賞は「シルバニアファミリー キーチェーン～赤ちゃんクレープトリオ～クレープ」をイメージしたおふとんに入った小さい赤ちゃんのキーチェーンセットとなる。

(C) EPOCH