2024年の人気1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音（28）が13日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆赤のミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「東京オートサロン in クアラルンプール 2025」と、マレーシア国際貿易展示センター（MITEC）で8〜10日に開催された同イベントに、イメージガール「AーClass」の一員として参加していることを報告。

黒＆赤の「AーClass」のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし、「現地は初日から大賑わいでした」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「かわいすぎです 癒されます」「可愛い過ぎるよぉ〜」「コスチュームめちゃくちゃ似合っててキレカワだね」「美しくて素敵です」「ニーハイブーツ似合い過ぎますよ」などの声が寄せられている。

水瀬は、1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」の「デカ盛りハンターチーム」メンバーでもある。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W61・H87。血液型O。趣味・特技はサウナ、食べ歩き、大食い。