お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が12日放送のBSテレ東「和田明日香のゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。飲酒をしながらの仕事に対する本音を明かした。

番組ホストを務める料理家の和田明日香の手料理を楽しみながら、乾杯。大久保は「ちょっとお酒入ってるとより冗舌にはなれるんだけど」とポツリ。「入りすぎると、もう何言ってるかわかんなくなっちゃうから。そこの加減がね」と苦笑した。

和田は「こういう撮影だと自分のペースもなかなかわかんなくなりませんか？」と質問。大久保は「全然飲むんだけど。飲みロケとか多くて」としつつ「飲みロケの醍醐味は、本気で酔った姿を見せるものだと私は思ってるので」とキッパリ。「行ける所まで行ってますよ、本当に。記憶ないまましゃべってるもん」とぶっちゃけた。

この告白に、和田は思わず「かっけえ。かっこいいな」と感嘆の声を上げると、大久保は「それをかっけえって言ってくれるのはうれしいね」と笑顔を浮かべた。

この番組では和田が飲みながら料理をしている。和田は「自信はないですよ。本気で酔っ払ったらテレビに映っていられる自信は全然ないですね。。料理してるからまだ大丈夫なのかな」と告白。大久保は「そこでなんか正気保ってないとだって危ないじゃない、どう考えたって。刃物持って」とツッコミ。和田も「そうですよね。ベロンベロンのやつのご飯は食べたくないですよね」と笑った。