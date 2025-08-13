H&M最新コラボ！Mia Reganが描く夢のサマーワードローブ

夏のおしゃれを格上げしたいなら、H&Mの最新コラボをチェックして。英国の人気モデルであり、コンテンツクリエイターとしても注目を集めるミア・リーガンとのタッグが実現し、イビザやヨーロッパのフェス、レトロ映画に着想を得た全17型のアイテムが誕生。サニーイエローやシルバーを効かせた鮮やかで自由なコレクションは、2025年7月17日（木）よりオンライン限定で発売中です♡

ミア・リーガンが描く”夏の夢”

今回のコラボレーションは、ミア・リーガン本人の世界観が詰まったクリエイティブなコレクション。

イビザ島の自由な空気感や、懐かしいレトロ映画のムード、そして太陽の下で友人と過ごすヨーロッパの休日など、彼女の記憶や感性からインスパイアされたアイテムがずらり。

中でも彼女自身が撮影したフィルム写真を取り入れたイラストは、パーソナルな魅力をさらに引き立てています。

ダイアナの絵画シリーズが新作登場♡芸術×ファッションの秋支度

夏を彩る17アイテムに注目！

「Mia Regan × H&M」

ラインナップには、バイアスカットのスリップドレスやシルバーのルレックスニットセット、遊び心あるディテールが効いたカーゴパンツなど、トレンド感と実用性を両立したアイテムが勢揃い。

さらにロープベルトやプリントスカーフなどのアクセサリーも展開し、全身コーデが叶う充実ぶり。ミアが大切にしたというアシンメトリーなシルエットやユーティリティ要素も、随所に散りばめられています。

ボヘミアン×レトロが今の気分

「Mia Regan × H&M」

カラーパレットは、温かみのあるアーストーンにサニーイエロー、アクセントとしてシルバーが加わり、爽やかなのにどこか懐かしい雰囲気。

全体に流れるボヘミアンテイストが、レトロなムードと調和し、ひと味違う夏スタイルを提案してくれます。ミアの自由なセンスが詰まった1着1着は、ただ着るだけで心まで開放されるような軽やかさ♡

価格帯：2,499円～9,999円(税込)

この夏は、自由な私をまとう

「Mia Regan × H&M」コレクションは、ミア自身の”好き”や”想い”を詰め込んだ特別なライン。

サステナブルな素材にこだわりつつ、日常にもバケーションにもフィットするデザインは、まさに“夏を楽しむためのワードローブ”。

大胆で自由なスタイルを身にまとって、自分らしい夏を謳歌してみては？限定発売だから、チェックはお早めに♡