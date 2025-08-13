千原ジュニア（51）が、12日深夜放送のケンドーコバヤシ（53）との読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分、関西ローカル）に出演。スマホの“秘密”について語り合った。

筧美和子がChatGPTにハマっているという話題から、ジュニアは「あれもよう言うけど、どうなん？ 実際。携帯が聞いてるって言うやん」とスマホが人の会話を聞いているという話に言及。ケンコバも「絶対聞いてます。100％。その後、ニュース開いたら出ますもんね」と同意した。

ジュニアは人と話していた会話の内容が、朝起きたらニュースとしてずらっと並んでいた経験を振り返りながら、「『愛の、がっこう。』ってドラマで流れてて、『愛の、がっこう。』なんやって思っててん。寝て起きたら、『愛の、がっこう。』のことがめっちゃ出てくるねん。ってことは、一緒に見てたやん。俺、出してないで。『愛の、がっこう』ても言うてないのに。一緒に見てるねん、テレビ」。ドラマのことを声に出したり、調べたりしていないのに、朝起きたらニュースとして並んでいることを不思議がった。

ケンコバも「僕も友達と歩いてて、さっき『パンツ見えそうでしたよね』って言うんですよ。で、家に帰って携帯開いたら、パンティーの広告と『人生やり直しませんか』っていう広告が。聞いてるんですよ」と笑い話で締めくくっていた。