¿Æ¤¬£·£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁêÂ³¤ò¸«±Û¤·¤¿ÏÃ¤ò
¡¡ÎáÏÂ£¶Ç¯»ÊË¡Åý·×Ç¯Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤Î°ä»º³Û¤Ï¡¢¡Ö£±£°£°£°Ëü±ß°Ê²¼¡×¤¬£³£µ¡¥£µ¡ó¡¢¡Ö£±£°£°£°Ëü±ßÄ¶¡Á£µ£°£°£°Ëü±ß°Ê²¼¡×¤¬£´£²¡¥£´¡ó¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó£¸³ä¤¬£µ£°£°£°Ëü°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤Ï¼«Âð¤äÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¡É¤Ç¤âÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£µÌ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ì¤ë¤À¤±¤Î¶âÁ¬¤¬¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬Ùæ¤á¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï£²£°£°£°Ëü±ß¡¦ÍÂ¶â¤Ï£µ£°£°Ëü±ß¤Ê¤É¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¡¢°ì¿Í¤¬¤½¤Î²È¤Ë½»¤à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÔÆ°»º¤ÈÍÂ¶â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿Æ¤¬£·£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÁêÂ³¤ò¸«±Û¤·¤¿ÏÃ¤ò¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤ÏµÌ»á¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¿Æ¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¦¤«¤é¡Ö²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤È²ð¸î¤ÎÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ä¡¢²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¡¢É¬Á³Åª¤Ë¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤ò¤Ï¤¸¤áË¡Åª¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤Û¤ÜÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢²ð¸î¤ÈÇ§ÃÎ¾É¡¢ÁêÂ³¤ÎÏÃ¤Ï°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ä¸À½ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÆó¼¡ÁêÂ³¡×¤ÏÙæ¤á¤ä¤¹¤¤
¡¡ÁêÂ³¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢°ì¼¡ÁêÂ³¡¦Æó¼¡ÁêÂ³¤Î£²¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££´¿Í²ÈÂ²¡ÊÉã¡¦Êì¡¦·»¡¦Ëå¡Ë¤ÎÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Éã¤Î°ä»º¤ò¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Î¾ì¹ç¡Ë¡¢Êì£µ£°%¡¦·»£²£µ¡ó¡¦Ëå£²£µ¡ó¤ÇÊ¬¤±¤ë¡£¤³¤ì¤¬°ì¼¡ÁêÂ³¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î³ä¹ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤Ç¡¢°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ä¸À½ñ¤Î¤È¤ª¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·°äÎ±Ê¬¤ÏÊÝ¾ã¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Éã¤ËÂ³¤¤¤ÆÊì¤âË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òº£ÅÙ·»Äï¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬Æó¼¡ÁêÂ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Ùæ¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎÆó¼¡ÁêÂ³¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì¼¡ÁêÂ³¤Î¤È¤¤Ï¡¢Êì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¤Þ¤À¿Æ¤Î´é¿§¤ò¸«¤ë¡×¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁè¤¤¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö°ä¸À½ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÆó¼¡ÁêÂ³¡×¡Ê¼ç¤Ë¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¡Ë¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÙæ¤á¤ä¤¹¤¤¤È³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦
¢§¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡Ö°ì¼¡ÁêÂ³¡×¤Ç¥â¥á¤ëÎã¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¡¢Éã¿Æ¤Î¸åºÊ¤È¤Î´Ö¤ÇÁè¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
²Ð¥À¥Í¡²ð¸î¡Ø»ä¤¬²ð¸î¤·¤¿¤ó¤ä¤«¤éÂ¿¤á¤Ë¤â¤é¤¦¤Ù¤¤ä¤í¡ª¡Ù
¡¡ÁêÂ³Áè¤¤¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë£³¤Ä¡££±¤ÄÌÜ¤¬¡Ö²ð¸î¡×¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤¿»Ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤Ï¡¢Æ±µï¤·¤Æ²ð¸î¤·¤¿»Ò¤¬Â¿¤á¤Ë¤â¤é¤Ã¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¡¢¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ë¡Î§Åª¤Ë¤Ï¡È²ð¸î¤Ç¤Î¾å¾è¤»Ê¬¡É¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§²ð¸î¤¬¡Ö´óÍ¿Ê¬¡×¤È¤·¤Æ²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ò·ï
¡¡£±¡¥¿ÆÂ²¤È¤·¤ÆÄÌ¾ï´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°Ê¾å¤Î¹Ô°Ù
¡¡£²¡¥²ð¸î¤ËÀìÇ°
¡¡£³¡¥²ð¸î¤ò·ÑÂ³¡ÊÌÜ°Â£±Ç¯°Ê¾å¡Ë
¡¡£´¡¥Êó½·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡£µ¡¥¾Úµò»ñÎÁ¤òÄó½Ð
¡¡²¾¤Ë´óÍ¿Ê¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤¦¶â³Û¡×¤Ç·×»»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤³Û¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©²ò·èºö¤È¤·¤Æ°ìÈÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬°ä¸À½ñ¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ü¡ü¤ËÂ¿¤¯ÅÏ¤¹¡×¤Ê¤É°ìÉ®½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Á°Â£Í¿¡á¡Ö²ð¸î¤Î¡È¤ªÎé¡É¤È¤·¤ÆËè·îÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¤¬²Ð¥À¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¥À¥Í¢À¸Á°Â£Í¿¡Ø¥¢¥ó¥¿¡¢²È¤ÎÆ¬¶â½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤í¡ª¡Ù
¡¡Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²È¤òÇã¤¦¤È¤¤ÎÆ¬¶â¤ò¿Æ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö»ä¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Á°Â£Í¿¤ò¤á¤°¤ë¤â¤á¤´¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤â¡¢°ä¸À½ñ¤¬²ò·è¤Î»å¸ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Á°Â£Í¿¤Ï¡ÈÁêÂ³¤ÎÁ°ÅÏ¤·¡É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Àè¤ËÅÏ¤·¤¿Ê¬¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢È¾¡¹¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¿ÆÂ¦¤Ï¡Ö»ý¤ÁÌá¤·ÌÈ½ü¡×¤Î°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÀ¸Á°Â£Í¿¤Ï¡¢¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤ã¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·»¤À¤±Æ¬¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¦¤È¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¥À¥Í£ÉÔÆ°»º¡¡°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡©»ØÉ¸¤µ¤Þ¤¶¤Þ
¡¡²Ð¼ï¤Î£³¤ÄÌÜ¤¬¡ÖÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¡×¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤È¸½¶â¤ò»Ä¤¹¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤ò·»Äï¤ÇÊ¬¤±¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤±Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ä»º¤È¤·¤Æ¡Ö²È¡Ü¸½¶â£²£°£°£°Ëü±ß¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë·»¤È¡¢½»¤Þ¤Ê¤¤Ëå¤Î£²¿Í¤ÇÊ¬¤±¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§²È¤Î²ÁÃÍ¤¬£±£°£°£°Ëü±ß
¡¡¡¡·»¡§²È¥×¥é¥¹£µ£°£°Ëü±ß¡¡Ëå¡§£±£µ£°£°Ëü±ß
¡¡¢§²È¤Î²ÁÃÍ¤¬£²£°£°£°Ëü±ß
¡¡¡¡·»¡§²È¤Î¤ß¡¡Ëå¡§£²£°£°£°Ëü±ß
¡¡¢§²È¤Î²ÁÃÍ¤¬£³£°£°£°Ëü±ß
¡¡¡¡·»¡§²È¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µ£°£°Ëü±ß¡¡Ëå¡§£²£µ£°£°Ëü±ß
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È¤Î²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤¤È·»¤¬¥È¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢²È¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤ÈËå¤¬¥È¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¤¹¤ëÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤ò¤Ï¤«¤ë»ØÉ¸¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¡×¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¡×¡Ö¸ø¼¨²Á³Ê¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Ùæ¤á¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê°ä¸À½ñ¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¥À¥Í¤°ä¸À½ñ¡Ø¤ªÉã¤µ¤óÇ§ÃÎ¾É¤ä¤«¤é¡¢ÆâÍÆ¤ÏÌµ¸ú¤ä¡ª¡Ù
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¿¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°ä¸À½ñ¤â²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÈÇ§ÃÎ¾É¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î°ä¸À½ñ¤ÏË¡Åª¤ËÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´íÆÆ¾õÂÖ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÌµÍý¤ä¤ê½ñ¤«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¿Ì¤¨¤ë¼ê¡É¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°ä¸À½ñ¤ÇÙæ¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ø¾ÚÌò¾ì¤Ç¸ø¾Ú¿Í¤¬°ä¸À¼Ô¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤¹¤ë¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°Õ»×Ç½ÎÏ¤ÎÈ½ÃÇ¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤¬¡ÈÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤Æü¡É¤Ë½ñ¤¤¤¿°ä¸À½ñ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸å¡¹Ùæ¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤¬Ìµ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¡¢°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡Ö°Õ»×Ç½ÎÏ¤ËÌäÂê¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°å»Õ¤Ë¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËüÁ´¤ò´ü¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¯Á°¤È¸å¡¢Î¾Êý¤Ç¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢Í¸ú¤È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â£²¿Í°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡Ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÊ£¿ôºî¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á
¡¡±ßËþÁêÂ³ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¦µÌ·ÄÂÀÂåÉ½¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë°ä¸À½ñ¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ø¤À¤ì¤Ë¤¤¤¯¤éÁêÂ³¤¹¤ë¤«¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³¿Í¤´¤È¤Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¡¢¡Ø¤À¤ì¤Ë¤É¤Î¸ýºÂ¤Î¤ª¶â¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤«¡Ù¡×¤ò½ñ¤¯¡£·»Äï¤¬£²¿Í¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¸ýºÂ¤ò£²¤Äºî¤Ã¤ÆÆþ¶â¤·¤Æ¤ª¤¡¢·»¤ÏA¶ä¹Ô¡¢Ëå¤ÏB¶ä¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ë°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¶â³Û¤òÄ´À°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸å¤Û¤É°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªËßµÙ¤ß¡¢²ÈÂ²¤ÇÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©