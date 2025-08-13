右肩の違和感で出場選手登録を抹消されていた西武の西川愛也外野手（26）が12日、練習を再開した。

レギュラー奪取を今季の最大目標に掲げてきた中で、今季は開幕から8月6日までの98試合でチーム唯一の全試合フル出場を遂げていた。初の規定打席にも達し、最多安打争いにも名を連ねていたが、7日の試合前に右肩に違和感を生じたことで大事をとって9日に登録抹消となっていた。

球団の発表通り「原因は不明」だけに、できることに専念する。「ほんと、今日から練習を再開したので、まずは体幹トレーニングとキャッチボール、送球しないノックに専念しています。打撃は次のクールからかな」と願望も込めて話した。

8年目の今季こそ、レギュラー確保への思いは並々ならぬものがあった。その証として全試合全イニングフル出場にはこだわっていただに、今回の右肩違和感も「できれば試合に出ながら治したかった」が本心だ。だが、万全ではない状態で試合に出たところでチームの勝利に貢献できるか否かを自問自答したときに、登録抹消を受け入れることが現時点でできる一番のチーム貢献だと理解した。

だからこそ、「一日も早くチームの戦力になりたい」。試合に出られることがいかに幸福なのかをあらためて痛感し、再び1軍の舞台で輝くことを誓った。（上岡真里江）