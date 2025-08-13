ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

アウトドアも通勤もこれひとつ！【ミレー】の多機能リュックで軽快に出かけよう。Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


旅行や日常用パックとしての使いやすさと、アウトドアにも耐えうる快適性を両立した多用途リュックサック。すっきりとしたクリーンな外観、錠をつけることができるジッパー、取り外し可能なウエストストラップなど、旅行先での街歩きでも違和感のないデザインや便利な機能が備わっている。さらに耐久性十分な生地、安定性と快適性を備えた背面パネルとショルダーハーネス、サイドポケットやポールホルダーといったアウトドアでも十分利用可能。未知の世界を旅する人に必要な特徴が揃っている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


耐久性に優れた素材を使用し、アウトドアでもタウンユースでも安心して使える機能性を備えている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


レインカバーや複数ポケット、チェストベルトなどが装備され、日常から旅先まで幅広い用途に対応する。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


約720gの軽量設計ながら、背面パネルとショルダーハーネスが安定性と快適性を両立している。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


すっきりとしたデザインで、街歩きにも馴染むスマートな外観が人気を集めている。