10日以降の大雨は、貴重な歴史遺産にも爪痕を残した。福岡県宗像市の離島・大島にある世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産の一つ、宗像大社中津宮の境内には大量の土砂が流れ込み、欄干が崩れ落ちるなどの被害が出た。中津宮の神職は「復旧には時間がかかるだろう」と話している。

中津宮は九州本土から約6キロ離れた大島の東岸にある。関係者などによると、10日昼ごろに境内の裏山で土砂崩れが発生。濁流が県道を伝って近くの小川「天の川」や本殿に通じる参道に押し寄せ、欄干を押し流すなどした。12日までに、川に面した石垣と境内の一部が長さ約10メートル、幅最大約5メートル、高さ約2メートルにわたって崩落。約50メートル離れた本殿に影響はなかったという。

県は今後、修復に向けて国との調整を進める方針。伊豆美沙子市長は「国や県と連携し、回復に全力を尽くしたい」と話した。

中津宮は沖ノ島の沖津宮、本土の辺津（へつ）宮と一体的な信仰の場で、祭祀（さいし）の変遷を理解する上でも重要とされる。関連遺産群は2017年に世界遺産に登録され、中津宮には年間約4万人の観光客が訪れている。

（大坪拓也、大窪正一）