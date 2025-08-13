¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛµþÅÔ¹ñºÝ¡¦¾®ËÒ·û·Ñ´ÆÆÄ¡Öº£Æü¤Ï²¿ÅÀ¼è¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤«¤é¥¨¡¼¥¹Éü³è¡Ö¤¤¤¤¶ñ¹ç¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤¿¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè8Æü¡¡2²óÀï¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¡½·òÂç¹âºê¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»Ë¾å½é¤ÎÁ°Ç¯½Õ²ÆÆüËÜ°ì¹»¤Ë¤è¤ë¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ½éÀï¤Ç¤Î·ãÆÍ¡£Îò»ËÅª¥«¡¼¥É¤Ïºò²Æ¤Î²¦¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬¡¢ºò½Õ¤Î²¦¼Ô¡¦·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤òÇË¤ê¡¢»Ë¾å7¹»ÌÜ¤Î²ÆÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¾®ËÒ·û·Ñ´ÆÆÄ¡Ê42¡Ë¤Ï¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹çÅ¸³«¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁ´°÷¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Î»Ñ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤¢¤¶¤ä¤«¤ÊÂ®¹¶¤À¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÄ¹Ã«Àîñ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬·òÂç¹âºêÀèÈ¯¡¦²¼½Å·ø¿µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î½éµå¤òÂª¤¨¡¢ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£1»à¸å¡¢3ÈÖ¡¦¾®»³ÎéÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»°ì¡¢»°ÎÝ¡£4ÈÖ¡¦À¶¿å»íÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÊáÁ°¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«8µå¡£¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï2Ç¯»þ¤Îºò²Æ¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2´°Éõ¡£·×24¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢¼«ÀÕ0¤ÇÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Â¼°ìµ£¡Ê3Ç¯¡Ë¡£ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¯¥¨¡¼¥¹¤¬½øÈ×¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£0¡½2¤Î3²ó¤ËÀ©µåÎÏ¤òÍð¤·¡¢2¼ºÅÀ¡£¡Ö¾õÂÖ¤ò¸«¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤Ï²¿ÅÀ¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤Ï¼ºÅÀÄ¾¸å¤Ë¡¢Ì£Êý¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£5²ó½ªÎ»»þ¤Ëµå¿ô¤¬100µå¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×¤Þ¤ÇÀ©µåÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï140¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤È¡ÈÊõÅá¡É¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç·òÂç¹âºêÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤º¡£4²ó°Ê¹ß¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë2ËÜ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£»ý¤ÁÌ£¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¡ÖÈ´¤¯¤È¤¤ÏÈ´¤¯¡¢²¡¤¹¤È¤¤Ï²¡¤¹¡£µÕ¤Ë¤³¤¦µå¿ô¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È160µå¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ïºò²ÆÂç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£º£²Æ¤ÎµþÅÔÂç²ñ¤Ç¤Ï4»î¹ç·×34¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Åêµå²ó¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë45Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤â146¥¥í¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ë¤â¡ÖµîÇ¯¤Î·Ð¸³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥°¥Ã¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÀ¾Â¼¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¡×¤È¿®Íê´¶¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡£¡Öº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢1»î¹ç1»î¹ç·è¾¡Àï¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á´°÷¤ÇÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Åê¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ç²ÆÏ¢ÇÆ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£