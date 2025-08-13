伍代夏子、カスタム『ハイエース』納車を報告「大きな車ですね」「最高にカッコいい」 愛犬との“お出かけのしやすさ”がポイントに
歌手・俳優の杉良太郎（80）の妻で歌手の伍代夏子（63）が13日、自身のインスタグラムを更新。「新しい車が来ました〜」「#一年待ったよ」と納車を報告し、新しい愛車をお披露目した。
【写真】「大きな車」「メチャクチャ最高にカッコいい」新たな愛車と2ショットの伍代夏子
伍代が購入したのは“ペットと旅するキャンピングカー”を謳ったキャンピングカー『レクビィ ソランSL』。トヨタ『ハイエース』のスーパーロングをベースに作られた車で、全長の長い広大なベッドを導入することで車内で活発に動くペットのストレスを軽減させるとともに、ペットも人間も自由な形で就寝できるという。
また「水や摩擦、爪立てに強い内装材が使われています」と説明し、「ワンズがどんなにホリホリしても大丈夫ですよ〜」と愛犬のそらくん、りくくんとともに車内でほほ笑むショットを添えた。
ボディカラーは白を基調にしているが「外装はちょっと変えました」と伍代。キャンピングカーとの2ショットで車体のデザインを紹介した。
「楽しみが増えたね〜いろんなトコ行こうね〜」と心躍らせる伍代に、ファンからは「納車おめでとうございます」「大きな車ですね」「メチャクチャ最高にカッコいいキャンピングカーですね」「ペットと旅が出来るキャンピングカー いいな〜」「りくくん＆そらくん大喜びですね」「素敵な旅が増えますね」など、さまざまな声が寄せられている。
