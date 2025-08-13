志田未来、「さすが女優」“ティラノサウルス”になりきる姿に反響「こんな可愛い恐竜なら、噛まれても許せる!!」
俳優の志田未来（32）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。無邪気な“恐竜”ポーズを公開した。
【写真】「噛まれても許せる!!」“恐竜”になりきる志田未来
志田は「仲間 ジュラシックワールドも観たよ」とコメントし、ティラノサウルスのモニュメントと2ショットをアップ。恐竜をまねたポーズに、大きく口を開けた力強い表情を見せ、愛嬌ある姿を披露した。
この投稿にファンからは「ミライザウルス」「なりきってる さすが女優」「可愛すぎるこんな可愛い恐竜なら、噛まれても許せる!!」などとコメントが寄せられている。
