発表会で「どの役もやりたくない」という園児のかっこいい主張／ただいま! 保育士でこ先生2
おかえりなさい…でこ先生!! SNSで話題を集めた『実録 保育士でこ先生』シリーズの第2シーズンとなる本作も、でこ先生が元気溢れる園児たちに囲まれながら、笑いや驚きの絶えない楽しい日々を過ごす様子が描かれています。
先生から褒められた「どうぞ」を発表会でも披露してしまう園児や、おならでふざけていた園児の失敗エピソード、園児たちのために苦手なピアノやコマを一生懸命練習するでこ先生など、保育園で巻き起こる微笑ましい出来事や大変なエピソードなどが盛りだくさん！ 大好評につき、『ただいま！ 保育士でこ先生』第1巻の再掲載に、6月19日発売の最新2巻から新規エピソードを追加してお届けします！
※本記事は『ただいま! 保育士でこ先生2』（でこぽん吾郎/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
