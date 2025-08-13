ソ連崩壊で表に出た“歴史の1ページ”

長崎に投下された原子爆弾は2個あり、1個は不発弾でソ連に引き渡された。しかも、引き渡した人物は竹田宮恒久王――。“歴史の謎”として時折注目されるこの説、出所は1991年12月26日のソ連崩壊に際して発見された資料である。

ロシアがロシア連邦としての一歩を踏み出すなか、次々と流出したソ連時代の機密資料は、モスクワに“歴史発掘”ブームを巻き起こした。そこで発見されたのが「長崎の不発弾」に関する新資料だ。「関東軍がソ連に不発弾の提供を申し出た」「関東軍から大本営宛てに『ソ連大使館へ渡せ』と指示する密電が存在する」といったその内容がドイツ誌に掲載されると日本に衝撃が走る。

とはいえ先に種を明かすと、日本側が話を持ち掛けたのは事実だが、引き渡しは行われていない。なぜなら不発弾ではなく、原爆の威力等を測定する「ラジオゾンデ」だったからだ。発見された関東軍の密電にも赤字でそう書かれている。

この話が世に出た1992年当時、「週刊新潮」は新資料を発見したロシアのジャーナリスト、密電に「ラヂオゾンデナリ」と赤字で書き込んだ当の本人、さらにその人物から「ソ連に持ち掛けたのはあの人だろう」と名指しされた人物から貴重な証言を得ていた。

ここにご紹介するのは彼らが最初に語った真実である。第1回では、新資料を発見したロシアのジャーナリストが発見の経緯を明かす。病死した元通訳の老人が書き残した「突拍子もない内容の手紙」とは――。

（全2回の第1回：「週刊新潮」1992年4月30日号「竹田宮がソ連に引き渡したという『第三の原爆』」を再編集しました。文中の年代、役職、年数等は掲載当時のものです）

“3個目”の原爆の存在を証明するものは皆無

かつての機密資料が次々流出していく中で、モスクワは目下、ちょっとした“歴史発掘”ブームだ。そんな中で、ソ連のジャーナリストが驚くべき資料を発見した。曰く、「長崎に落ちた不発原子爆弾がソ連に引き渡されていた」という。

この新資料発見をいち早く報じたのは、ドイツの『シュピーゲル』誌。その3月2日号で、

〈第二次大戦後、ソ連軍と関東軍との通訳に当たっていたピョートル・チタレンコが1979年、“関東軍が1945年8月、長崎への原爆不発弾をソ連に提供したいと申し出ていた”という事実を暴露する手紙を、ソ連参謀本部情報局と共産党中央委員会に送っていた。発見したのはソ連の軍事ジャーナリスト、イーゴリ・モロゾフ氏。モロゾフ氏は、関東軍から大本営宛てに“不発弾を保管のため、すぐに東京のソ連大使館へ渡せ”という内容の密電が存在したことも掘り起こし、その“第3の原爆”の信憑性を高めている〉

などと報じたのである。

長崎へ落とされた原爆が実は2個あり、1発が不発だったことが事実ならば、これは確かに大ごとである。しかも、その不発弾がソ連へ本当に渡されていたのなら、戦後の東西冷戦の力関係に直接影響を与えたことは間違いない。

が、歴史研究家によれば、「長崎へ原爆が2個落とされたという記録は、米国の公文書も含めてどこにも存在しない」。というわけで、“3個目”の原爆の存在を証明するものは皆無なのである。

元ソ連側の通訳が79年に書いた「秘話」

この新資料を発見したイーゴリ・モロゾフ氏は、元「コムソモリスカヤ・プラウダ」紙の記者。現在は独立してアフガン参戦軍人のためのロシア新聞「ペレバール」の副編集長を務めるかたわら、軍事ジャーナリストとしても活躍している。

「私がこの手紙を発見したのは昨年12月。ソ日間の戦争を調べるため、公文書館や資料館でいろいろな資料に当たっているうちに、ピョートル・チタレンコという人物に行き当たったのです」と、モロゾフ氏が新資料発見の経緯を語る。

「彼はモスクワ歴史学研究所で日本語を学んで軍通訳となり、終戦後、関東軍との交渉に立ち会った。この人が1979年になって終戦直後の関東軍との折衝秘話を手紙にまとめ、ソ連参謀本部情報局と党中央委員会宛てに書き送っていたのです」

残念ながらチタレンコ氏は3年前に病死。モロゾフ氏は、モスクワ市内のアパートに住む夫人を探し出し貴重な手紙のコピーを入手したのだった。そして、その手紙に書かれた秘話が実に突拍子もないものだったのである。

「我々は喜んでソ連に提供したい」

「関東軍投降と同時に、東京から長春（新京）へ天皇の投降命令の実施状況を監督するため大本営代表がやってきた。その使者の1人が8月23日か24日、ソ連軍の指揮を執っていたカバリョフ大将と面会し、通訳のチタレンコとの間で原爆引き渡しに関する会話をかわしていたのです」（モロゾフ氏）

チタレンコ氏が明かしたところによると、その会話はおおよそこんなものだったという。

〈「米国は原爆を3回投下した。1つは広島、2つを長崎に。しかし、1発は不発だった」と、使者は言った。そして、「我々はその不発弾を喜んでソ連に提供したい」と付け加えた。なぜソ連に原爆を渡そうとするのか、と私が聞くと、彼は「日本は米国に占領される。もし、原爆を米国が独占するならば日本は植民地となり、二度と立ち上がれなくなる。原爆をソ連も持ち、両者（米ソ）が同じような力を持てば日本は近い将来、再び復興できるからだ」と答えた〉

そして、チタレンコ氏はこの使者が、大本営から新京へ飛んできたプリンス竹田――皇族の竹田宮恒徳（竹田恒徳）氏、当時の大本営陸軍中佐――ではなかったかと、この中で述懐しているのである。

「不発弾をソ連大使館に搬入せよ」の密電

モロゾフ氏が続ける。

「この不発原爆の話があまりに突拍子のないものでしたから、私は最初、老人の幻想ではないかと思ったのです。ところが、取材を進めるうちにソ連の軍事史研究の第一人者、アカデミー会員のプロトニコフ教授が、これに類する資料を発見していることが分かった。

彼は、モスクワ州のポドリスクという町にある国防省公文書館で、関東軍から参謀本部へ宛てた“不発原子爆弾を在京ソ連大使館に搬入せよ”という電報を発見し、さらにモスクワの外務省対外政策公文書室で、在京ソ連大使館が当時の外務次官、ラゾフスキーに宛てた、“長崎から東京へ送られてきた不発原子爆弾とその資料をモスクワに送った”という内容の電報を見つけ出していたのです。少なくとも関東軍との間で、原爆引き渡し交渉が行われた事実は間違いありません……」

