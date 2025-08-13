【誠に遺憾な漫画展】 8月15日～17日 開催予定 会場：東京都渋谷区「OPENBASE SHIBUYA」 入場料：無料

講談社は、「ヤンマガWeb」5周年記念イベント「誠に遺憾な漫画展」を東京都渋谷区にある「OPENBASE SHIBUYA」にて8月15日より期間限定で開催する。入場料は無料で、期間は8月17日まで。

本イベントは、「ヤンマガWeb」の魅力を伝える「誠に遺憾」をテーマにした初のマンガ展。イベントでは、普段はWeb上で展開している「ヤンマガWeb」の世界観を、リアルに体感できるようなコンテンツが用意される。会場では、作品紹介のために描き下ろされたイラストや、5周年アンバサダーであるお笑いコンビ、春とヒコーキとのコラボバナー作品の展示をはじめ、「ヤンマガWeb」を代表する作品が多数紹介される。

【展示作品】

・異世界好色無双録～異世界転生の知恵と力を、ただひたすら××××するために使う～

・異世界らくらくサバイバル～生存スキル強者の俺が美少女四人と暮らす無人島生活～

・上野くんは開発済み

・Sランクパーティから解雇された呪具師～「呪いのアイテム」しか作れませんが、 その性能はアーティファクト級なり……！～

・NTREVENGE

・彼女の友達

・カラミざかり

・ギャルにぱちゃんはせまられたい

・聖なる乙女と秘めごとを

・股間無双～嫌われ勇者は魔族に愛される～

・サタノファニ

・ゾンビ世界でハーレムを作ろう！

・タダでは抱かれません

・追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する

・追放された錬金術師、アダルトグッズで世界を救う

・恥じらう君が見たいんだ

・ぴゅあ0.01mm

・僕は君たちを支配する

・人妻の唇は缶チューハイの味がして

・ヤニねこ

（五十音順）

【展示コンテンツ】

誠に遺憾なセリフウォール（2.4ｍ）

誠に遺憾な投票ブース

誠に遺憾なコラボバナー

その他、ボイス再生エリアやプレセットガチャ、編集部再現デスクなどが用意されている。

【「誠に遺憾な漫画展」開催情報】

会期：8月15日～17日

開館時間：11時～19時※最終日のみ18時30分閉館（最終入場は18時まで）

入場料：無料

会場：OPENBASE SHIBUYA

住所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング 1F

アクセス：JR山手線「渋谷駅」ハチ公口より徒歩8分

