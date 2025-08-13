◆米大リーグ メッツ１３―５ブレーブス（１２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツのＰ・アロンソ内野手（３０）が１２日（日本時間１３日）、本拠のブレーブス戦で２７号と２８号本塁打。球団最多本塁打記録を更新した。

従来の記録は２５２本のＤ・ストロベリー。アロンソは９日のブルワーズ戦で２６号を放ち、トップに並んでいた。

「４番・一塁」でスタメン出場したアロンソは３―１で迎えた３回２死一塁で、２３年の２冠投手ストライダーから右中間の敵軍ブルペンへ新記録２５３号となる今季２７号。１０―５の６回２死ではバックスクリーン左へ豪快に２８号を放り込んだ。

メ軍生え抜きでメジャー７年目のアロンソはデビュー年の２０１９年に５３本塁打を放って新人王と本塁打王。コロナ禍による２０年をのぞき、毎シーズンコンスタントに４０本前後の本塁打を積み重ねてきた。

６月８日のロッキーズ戦で通算２４２号と２４３号となる１６号と１７号を連発し、Ｄ・ライトを抜いて球団史上２位に浮上していた。単一シーズン中に球団レジェンド２人を交わし、球団史上最強の長距離砲となった。

メッツはこの日６本のホームランを放ち、すべてが２死から。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏のＸ（旧ツイッター）によると、地区制が現在の形になった６１年以降で２１年６月１３日のブルージェイズ以来、５度目という。