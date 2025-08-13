◆米大リーグ ブルージェイズ５―１カブス（１２日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

カブス・鈴木誠也外野手（３０）が１２日（日本時間１３日）、敵地・ブルージェイズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、５打数無安打に終わって打率が２割４分８厘となり、チームもブルージェイズに敗れて２連敗となった。

ブルージェイズの先発は、昨季１６勝を挙げるなどこれまで７度の２ケタ勝利を挙げた実績のある３１歳右腕のベリオス。誠也は２２、２３年に対戦して５打数３安打と決して苦手にはしていなかった。

初回１死走者なしの１打席目は、１ボールから２球目の９２・４マイル（約１４８・７キロ）シンカーを逆方向にうまくはじき返したが、飛距離３４５フィート（約１０５メートル）であとひと伸び足りず右飛に倒れた。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、ヤンキースとレイズの本拠地であれば本塁打となった当たりだった。

１点を追う３回１死一、三塁のチャンスで迎えた２打席目は、カウント１―１から３球目の低めのスラーブに反応したが遊飛に倒れて悔しさをにじませた。４点を追う５回２死一塁の３打席目は、カウント２―２から外角低めのシンカーに食らいついたが、飛距離３８３フィート（約１１７メートル）もフェンス手前の中飛だった。

４点を追う７回の４打席目も無死一、二塁で迎えたが、３番手右腕・ナンスの前に空振り三振を喫した。１―５で迎えた９回２死走者なしの５打席目は守護神右腕のホフマンと対戦して、空振り三振に倒れて最後の打者になった。

前半戦だけで２５本塁打、７７打点とメジャー４年目での自己最多をマークしたが、後半戦は２１試合に出場して７４打数１３安打の打率１割７分６厘、２本塁打、７打点と苦しんでいる。それでも８〜１０日（同９〜１１日）の敵地・カージナルス３連戦では３戦連続安打をマークして復調の兆しを見せていたが、この日は安打が出なかった。