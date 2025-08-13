１２日放送のテレビ朝日系「家事ヤロウ！！！」（火曜・後８時）では、結婚１５周年の加藤茶＆綾菜夫妻を特集した。

２人は２０１１年に結婚し、４５歳の年の差で話題になった。この日は豪華な会場を貸し切り、結婚１５周年パーティーの様子に密着。カトちゃんの健康を気遣った、特製減塩フルコースを綾菜がふるまった。

玉ねぎとすりおろしショウガ、酒粕、かつお節でだしを取って凍らせた、万能減塩調味料の「氷だし」を手作りするなど、手の込んだ減塩料理を披露した。

番組を見たネットは「加藤綾菜さんとかいう旦那の寿命を健康的に延ばす嫁の鑑」「加藤綾菜さんの減塩フルコース美味（おい）しそう！」「加藤綾菜さんの氷だし天才すぎる…」「カトちゃんの奥さんマジで凄（すご）いな。あのパスタ血糖値の上昇もゆるやかにしてくれる組み合わせよな」「減塩生活のおかげで長生き出来てるんです。改めて素晴らしいお嫁さんだなと思います」と綾菜の腕前に驚きと称賛の声が集まった。

また「カトちゃんがなんだかんだ幸せそうで嬉（うれ）しい」「カトちゃんかっこいいな、８２歳には見えない」「本当に若いよな」「カトちゃん８２歳で驚いた」と、若々しいカトちゃんを思わず二度見した。