浅草ビューホテルがつくばエクスプレスとコラボし、コンセプトルーム「わくわくトレインルーム」に宿泊できる期間限定の特別プランを提供しています。販売は2025年12月28日（日）まで。

各周年を記念した特別なコラボレーション

2025年に開業40周年を迎える浅草ビューホテルと、開業20周年を迎えるつくばエクスプレスが、「人と街をつなぐ」をテーマに連携。「ホテルが紡ぐ体験、鉄道が運ぶ物語」をテーマに、浅草と沿線を結び、ここでしか味わえないひとときを提供します。浅草ビューホテルはつくばエクスプレスの浅草駅に直結しており、観光や家族での外出にも便利な立地です。

未来へ繋ぐ特別駅がコンセプト「わくわくトレインルーム」

1日1室限定で提供される「わくわくトレインルーム」は、「未来へ繋ぐ特別駅」をコンセプトにしたコンセプトルームです。室内はつくばエクスプレスをモチーフにしたデザインで統一。つくばエクスプレスのシンボルカラーである赤と紺を基調に、日本の伝統色である黄金色をアクセントにした和モダンな空間が広がります。

イスは車内シートと同じデザインで、壁には立体的に飛び出して見える車体の装飾や、駅で見かけるアイテムを模した飾りが施されています。窓から線路が繋がっているように見えるデザインは、まるで空中を運転しているかのような気分を味わえるフォトスポットです。また、2025年4月に誕生したつくばエクスプレスの新マスコットキャラクター「ユニール」も宿泊者を迎えます。

わくわくトレインルーム（イメージ）

客室内（イメージ）

持ち帰りできる！宿泊者限定のオリジナルノベルティも

この宿泊プランを利用された方には、お部屋の壁紙をモチーフにした「チャーム付きボールペン」と、コラボロゴがデザインされた「マグカップ」を1人につき1セット「つくばエクスプレス×浅草ビューホテル オリジナルノベルティセット」としてプレゼント。このノベルティは、旅を終えたあとにも思い出に残る記念アイテムとなるでしょう。

オリジナルノベルティ（イメージ）

8月25〜29日には「遊んで学べるTX鉄道体験！」イベントを実施

秋葉原とつくばを結ぶ「つくばエクスプレス（TX）」の20周年記念したコラボイベントとして、2025年8月25日から8月29日の期間で、浅草ビューホテル3階宴会場・祥雲で「遊んで学べるTX鉄道体験！」が開催されます。

このイベントは、未就学児〜小学生を対象したイベントで、TXのオリジナル模型工作、運転士体験、Nゲージ展示など親子で楽しめるプログラムが盛りだくさんのイベントです。

自由研究のテーマ探しはもちろん、夏の締めくくりにもぴったりですので、お子様と一緒に是非ご参加ください。

「遊んで学べるTX鉄道体験！」（入場無料）の概要

・開催日：2025年8月25日〜8月29日

・開催時間：11:00〜15:00（最終入場は14:00、8/25は12:00〜）

・場所：浅草ビューホテル、3階 宴会場 祥雲

・内容：超大型8メートルLEDスクリーンで運転士（乗務員）になろう！【予約制】、オリジナル列車をデザイン＆組み立て！、Nゲージ展示など

※入場は無料です。小学生以下のお子様は保護者同伴でご入場ください。

浅草ビューホテル コラボ宿泊プランの概要と予約方法

・販売期間：2025年7月4日(金)〜12月28日(日)

・客室：1日1室限定「わくわくトレインルーム」（東京スカイツリー(R)を望む浅草の眺望も楽しめます）

・予約方法：専用の予約サイト（関連リンクにURLを掲載）からのみ予約可能です。

・料金：宿泊料金は、宿泊日や人数によって異なります。

浅草ビューホテル（東京都台東区）は、つくばエキスプレス（TX）浅草駅に直結しています。都営浅草線＆東京メトロの浅草駅より徒歩約10分、東京メトロ田原町駅から徒歩約7分です。

浅草ビューホテルとつくばエクスプレスの周年を記念した、電車好きにはたまらないコラボレーションルームが登場しました。細部までこだわった内装や限定ノベルティなど、特別な体験ができること間違いなしです。ぜひこの機会に、家族で特別な思い出を作りに足を運んでみてはいかがでしょうか。

