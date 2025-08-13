Image: Storagellc

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

仕事中のアイスコーヒーも、まったり晩酌のウイスキーも長くおいしく。

暑い時期にはキンキンに冷えた飲み物が恋しくなりますが、短時間で飲みきらないと氷で味が薄まるのが残念ですよね。このプチストレスを解決してくれるのが、金属などのアイスキューブ。

今回はその中から「フロストチタンコアクリスタル」をご紹介。名前のとおり表面金属は99.9%高純度チタン製。最高峰の耐腐食性能を誇る素材のため、金属味や金属臭がドリンクに移ることはありません！

最大50分の保冷力があるので、例えば映画を見ながらじっくり飲みたいときにも便利ですよ。今ならmachi-yaでおトクな先行セール中なので、さっそく詳しく見てみましょう！

時間が経っても飲み物を薄めないチタンアイス「フロストチタンコアクリスタル」 公開前 7,395円 【15%OFF】 machi-yaでチェック

味はそのまま、香りも邪魔しません

Image: Storagellc

飲み物を冷やすには氷を使うのが当たり前ですが、その代替となるのが「フロストチタンコアクリスタル」。

似た製品でステンレスや樹脂製の代替アイスもありますが、チタンは圧倒的な耐腐食性により金属味の溶け出しやニオイ移りを徹底ガード！ 金属にも関わらずドリンク本来の風味をそのまま楽しめます。

Image: Storagellc

チタンには医療器具にも採用されるほど抗菌性も高く、衛生的に使えるのも代替アイスとして理に適った部分ですよ。

冷たさキープの工夫あり

Image: Storagellc

実際に冷たさを維持するのは中身の冷却液。工夫を重ねた配合により、以前の製品より効率もアップしているそう。

Image: Storagellc

メーカーの実験では50分後でも10度以下をキープ。コーヒーやウイスキーといったゆっくり風味を楽しみたいドリンクに最適なので、週末のお家時間をちょっと贅沢にするアイテムとしていかがでしょうか？

ドリンクの風味を守りながらしっかり冷やせる「フロストチタンコアクリスタル」は、クラウドファンディングサイトmachi-yaにて先行セールを実施中。

執筆時点では一般販売予定価格から15％OFFの7,395円（税・送料込み）からオーダー可能でした。

詳細は下のリンクからどうぞ。

時間が経っても飲み物を薄めないチタンアイス「フロストチタンコアクリスタル」 公開前 7,395円 【15%OFF】 machi-yaでチェック

＞＞時間が経っても飲み物を薄めないチタンアイス「フロストチタンコアクリスタル」

Source: machi-ya