70歳・片岡鶴太郎、アルマーニ着こなす“イケオジ”コーデ「おしゃれぇぇ〜!」「ダンディです」
俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（70）が12日、自身のインスタグラムを更新。“イケオジ”なオーバーオールコーデを披露した。
【写真】「おしゃれぇぇ〜!」“イケオジ”コーデを披露した片岡鶴太郎
「オーバーオールをこんなコーデに」とつづり、デニムのオーバーオールにエンポリオ・アルマーニのダークなシャツ、ドクターマーチンのブーツ、アクセントにヘマタイトネックレスを合わせた“イケオジコーデ”を紹介。無精ひげと相まって芸術家のような出で立ちとなっている。
このスタイリングにファンからは「精悍な面構え！ダンディです」「つるちゃんおしゃれぇぇ〜!」「バルビゾン派の画家みたい」などと称賛するコメントが集まっていた。
