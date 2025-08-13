片岡鶴太郎 （C）ORICON NewS inc.

　俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（70）が12日、自身のインスタグラムを更新。“イケオジ”なオーバーオールコーデを披露した。

【写真】「おしゃれぇぇ〜!」“イケオジ”コーデを披露した片岡鶴太郎

　「オーバーオールをこんなコーデに」とつづり、デニムのオーバーオールにエンポリオ・アルマーニのダークなシャツ、ドクターマーチンのブーツ、アクセントにヘマタイトネックレスを合わせた“イケオジコーデ”を紹介。無精ひげと相まって芸術家のような出で立ちとなっている。

　このスタイリングにファンからは「精悍な面構え！ダンディです」「つるちゃんおしゃれぇぇ〜!」「バルビゾン派の画家みたい」などと称賛するコメントが集まっていた。