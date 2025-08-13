通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物低い水準での推移
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.77 7.27 6.73 6.62
1MO 8.93 7.47 7.33 6.91
3MO 9.54 7.42 8.15 7.23
6MO 9.56 7.33 8.53 7.39
9MO 9.60 7.34 8.76 7.56
1YR 9.65 7.38 8.96 7.74
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.09 7.68 7.44
1MO 7.88 8.34 7.74
3MO 8.88 8.82 7.91
6MO 9.26 9.03 7.94
9MO 9.59 9.25 8.02
1YR 9.74 9.46 8.07
東京時間10:20現在 参考値
お盆、米C`PIもこなして材料不足という中で１週間物は低い水準での推移。
