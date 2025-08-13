　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.77　7.27　6.73　6.62
1MO　8.93　7.47　7.33　6.91
3MO　9.54　7.42　8.15　7.23
6MO　9.56　7.33　8.53　7.39
9MO　9.60　7.34　8.76　7.56
1YR　9.65　7.38　8.96　7.74

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.09　7.68　7.44
1MO　7.88　8.34　7.74
3MO　8.88　8.82　7.91
6MO　9.26　9.03　7.94
9MO　9.59　9.25　8.02
1YR　9.74　9.46　8.07
東京時間10:20現在　参考値

お盆、米C`PIもこなして材料不足という中で１週間物は低い水準での推移。