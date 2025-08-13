8月10日、女優の二階堂ふみ（30）がお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）との結婚を発表。その意外な組み合わせと突然の電撃婚に、ネットやSNSでは驚きの声が上がっている。

二階堂の所属事務所は公式サイトで入籍を報告したほか、カズレーザーは自身のXで「笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」と結婚生活への決意を綴った。

「二階堂さんといえば、芸能界でも熱心な動物愛護家で、食生活では肉類を採らない菜食中心の食事を行っていることで知られています。毛皮のコートなど、動物素材の服の着用も控えているようです。

いっぽう、カズレーザーさんは極度の偏食で野菜が大の苦手。そのため、ネット上では“二人の食卓はどんな感じになるのだろう”と気になっている人も多いようですね」（芸能ライター）

動物や環境に関するアクティビストとしての顔を持っている二階堂だが、そんな彼女には“占い好き”という意外な一面もあるという。

「二階堂さんは、都内にお気に入りの占い店があるそうなんです。知人のスタイリストに紹介してもらったそうで、それ以来、心のよりどころになる言葉をもらうために、たびたび通っているといいます。

占い好きは二階堂さん自身も公にしており、電車に関するイベントで“横浜”へのゆかりを聞かれた際には『引っ越しをするときに占い師の方に横浜を挟んだほうがいいと言われ、数日滞在したことがあります』というエピソードを披露しています。

おもに、仕事や恋愛の悩みなどを相談するために占い師のもとを訪れることが多いそうですね」（芸能プロ関係者）

実際、二階堂はテレビ番組の占い企画に出演した際、自身の“恋愛運”に関する相談をしていた。

「‘21年に放送されたテレビ番組『突然ですが占ってもいいですかSP』（フジテレビ系）で、二階堂さんが人気占い師の星ひとみさんにご自身の恋愛運を占ってもらう一幕がありました。

星さんが『ふみさんの場合は“離婚の星”を持っちゃってる』と指摘すると、二階堂さんは『はい、自覚しています。父も母も三人きょうだい。同じきょうだい構成で全員が離婚しているんですよ』と告白するなど、興味津々で診断を聞いていたのが印象的でしたね。

また、星さんは二階堂さんに対して『29歳までは結婚しないでね。来年変な人が来て、ちょっと危ない。今現在は結婚願望がないんだけど、グイグイ来られたら好きになっちゃう』と、“30歳になるまでは結婚しないように”と助言していたのです」（前出・芸能プロ関係者）

カズレーザーとの結婚を発表した二階堂ふみは、奇しくも現在30歳。結婚にあたって、占い師の提言が影響していたのだろうか。

「星さんは『離婚を回避するためには、32歳で結婚するといい』とも話していました。そのため、二階堂さんは星さんのアドバイスをすべて参考にしているというわけではないでしょう。

とはいえ、実際に30歳を迎えた今年に結婚していることや、彼女の占い好きというスピリチュアルな一面を鑑みると、二階堂さんはカズレーザーさんとの結婚を決意するにあたって、少なからず『29歳までは結婚しないでね』という、占い師のアドバイスを参考にしていたのではないでしょうか」（前出・芸能プロ関係者）

30歳は“自分で生きられるようになるとき”として「而立（じりつ）」とも言われる。一人前の人間として、結婚相手と添い遂げることを決意したのだろうか――。