Photo: ヤタガイ

水筒のデメリット＝お手入れの手間を最小限に。

この時期は水筒だと保冷が効いて本当にありがたいのですが、毎日の手洗いが面倒……。そこで気になるのがサーモスから8月21日に登場する、撥水性のある「真空断熱ケータイマグ（JPBシリーズ）」。

お手入れの時にぼんやりとイヤだなと思っていたことなしに、洗って乾かすまで本当に手軽にできるのです。

毎日のお手入れがとにかく楽

Photo: ヤタガイ 左が「セラクリーンコート」

「真空断熱ケータイマグ」の一番の特徴は、サーモス初の撥水性のある「セラクリーンコート」が水筒の内側に施されていること。これによって手洗いした後はつるっと水滴が落ち、水切れバッチリ。しかも汚れも落ちやすいのです。

翌朝まで水滴が残っているとなんとなく不潔な感じがしますが、これだとカラッと乾いて清潔。

Image: サーモス株式会社

長く使うためには、水筒の「洗いやすさ」が最優先かと思うのですが、こちらはパーツがシンプルなうえ、飲み口部分は広口形状。さらに底面の丸みが大きいから、ブラシやスポンジが届きやすいのです。しかも全パーツ食洗機OK（！）。

Photo: ヤタガイ

フタもパッキンも1つずつで、パーツはフタ、パッキン、本体の3つだけ。手洗いにしても食洗機にしても、本当に楽に洗えるし、そもそも汚れの溜まりにくい設計が素晴らしい。

保温も保冷も長時間キープ

Photo: ヤタガイ

さすがサーモス。ステンレス製魔法びん構造で、保温／保冷力も抜群です。ホットは59度以上（6時間）、コールドは10度以下（6時間） と飲み頃を長時間キープしてくれます。

水筒に求める条件をオールマイティーにカバーしている、サーモスの真空断熱ケータイマグ（JPBシリーズ）。サイズは0.35L、0.5L、0.65Lの3種類、カラーも3種類ずつと9通りからチョイスできますよ。

Photo: ヤタガイ

発売は8月21日。

パーツのシンプルな水筒はたくさんあるけれど、「水切れがいい」のは新しい。毎日の洗う手間を最小限なこの水筒、ホットもコールドも飲み頃をキープできるから、秋以降も大活躍の予感です。