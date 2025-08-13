timelesz松島聡「ハリー・ポッター」推しとの共演実現でサプライズに腰抜かす「僕自身が一度芸能から離れたことがあって」愛ある激励も受ける
【モデルプレス＝2025/08/13】timeleszの松島聡が13日、都内で行われた日本初の旗艦店「ハリー・ポッター ショップ 原宿」オープン記念イベントに出席。推しを公言していた映画「ハリー・ポッター」シリーズのドラコ・マルフォイ役を演じたハリウッド俳優のトム・フェルトンと夢の共演が実現した。
【写真】松島聡、推しとの対面に照れ
「ハリー・ポッター」シリーズのファン＆キャラクターの中でもトムが演じるドラコ・マルフォイが“推し”であり、プライベートで6時間並んでトムのサインをもらったこともあるほどのファンであることを公言している松島。この日はスリザリンの制服風コスプレで登場し、自前の缶バッジでアレンジをしていることもアピールした。
小学生から原作のファンだった松島は、「最初はポッターが好きだったんです」と当初はハリー・ポッターが好きなキャラクターだったという。「歳を重ねるごとにマルフォイの人間性に惚れていって、『ハリー・ポッター』の世界観も同時にヒューマンドラマとして没入しています。マルフォイはヒールなんですけど憎めない部分もあって、そこが僕の心に刺さったんです」とマルフォイへの愛を語った。
さらに、トムが本店舗のグランドオープンを祝して緊急来日し、松島の念願が叶って夢の共演が実現。「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のオープニングイベント以来、2年ぶりの来日となったことから、日本語を交えて挨拶しつつ、「本当に最高の気分です。またこういう風に皆さんと再会できて嬉しいです」と笑顔を見せた。
ほかにもイベントでは、トムがサイン入りスリザリンのTシャツやスリザリンアイテムなどを松島にサプライズで贈る場面も。松島は「うわあぁぁぁぁぁ〜！！」と腰を抜かずほど感激し、「リビングのど真ん中に飾ります！」と宣言。
さらに「僕自身が一度芸能から離れたことがあって、その際にトムさんが自分のマルフォイの役でも悩まれていたという話を聞いて境遇は違うけど勇気をもらった」と活動休止中の想いも告白。トムはその想いを受け「9年前にお会いした時に僕から愛を渡しました。次の方にもぜひその愛を渡してください」と伝え、松島も「わかりました！僕にもたくさんのファンの方がいるので、渡します！」と目を輝かせていた。
8月14日に原宿でグランドオープンする本店舗は、ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる、魔法動物たちが暮らす神秘の森「禁じられた森」をコンセプトに、「ハリー・ポッター」の世界に触れながら魔法アイテムと出会える特別な空間。原宿限定のグッズやフード、フォトスポット、インタラクティブな展示など、他にはない魔法に満ちた体験ができる。
映画「ハリー・ポッター」の制作の裏側を体験できるエンターテイメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、舞台やカフェと連動しながら作品の世界を楽しめる「ハリー・ポッター ショップ 赤坂」に続き、都内に3つ目の「ハリー・ポッター」の魔法世界に触れる拠点として誕生する。（modelpress編集部）
