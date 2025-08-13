武尊と結婚の川口葵、姉妹ショット公開「骨格から可愛い」「仲良し」と反響
【モデルプレス＝2025/08/13】元K-1三階級制覇王者の武尊との結婚を発表した女優の川口葵が12日、自身のInstagramを更新。妹との2ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】川口葵「骨格から可愛い」と話題の姉妹ショット
川口は「親友みたいな妹」と妹への愛情を表現し、「もうすぐお盆だね」とお盆休みの到来についてコメント。公開された写真では、川口が花柄のタンクトップ姿で、妹とレストランで食事を楽しむ様子が写されている。妹の顔には絵文字で加工が施されており、プライバシーに配慮しつつも仲の良い姉妹関係がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「妹さん骨格から可愛い」「仲良し」「素敵な姉妹」「微笑ましい」「絶対に美人さんですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆川口葵、妹との仲睦まじい姉妹ショット披露
