タレントの梅宮アンナ（52）が13日、インスタグラムを更新。5月に再婚したアートディレクター世継恭規さんとの初めての旅行について言及した。

「出会って10日電撃再婚」で話題となったが、「人生最大の運命的な出逢い」は5月14日。世継も大病を経験していたことから、沖縄での療養を勧められたという。「出逢って直ぐにアンナちゃんも身体の為に行った方がいいよ。。って言われて 出逢って多分4日目くらいだったかな 沖縄から連絡があって真剣に誘われて」と回想した。

しかし当時は右胸全摘出手術後で抗がん剤治療の副作用などもあったことから「あの時の私は正直嬉しかったけど、出逢ったばかりの異性と遠出するわけには行かなくって 髪の毛はないし、右胸はないし、傷を見せるのも見られるのも嫌で、、しかも沖縄って水着だし、、そして毎日飲む薬の影響でイチニチ8回くらいおトイレ行く訳で もー本当にどーしよー！！ だった。。笑 とてもじゃないけど、色々な意味で恥ずかしいと思って。。笑 大変困惑でした。笑」と心境を振り返った。

仕事を理由に一度は断ったという。しかし「ダメだと伝えたのですが、中々諦めなくて、、この情熱がいいなーって、、日帰りでも来れませんか？ なーんて言ってくれる人中々いないじゃないですか、、、そんな事があって。。そして、数日後に結婚した」と経緯を説明。「私が結婚した人は、大変優しい。そして色んな事をしてくれる。感性がやはり素晴らしい。行動力もあり、頼もしいのです いちいちやってくれる事や、言ってくれる言葉 洒落ていて、、、一緒に居て幸せ」とノロケつつ、「この人と結婚して良かったと思える事に感謝です 結婚したのに、結婚したいなこの人とって想う感覚。。なんかいいね」とつづった。