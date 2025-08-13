ÁÐ»ÒÇ¥¿±¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬»ºµÙÆþ¤ê¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ëÌÀ¤«¤·ÈáÌÄ¡Ö¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ë¤È¡Ä¡×
ÁÐ»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ºµÙÆþ¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢»Å»ö¸½¾ì¤Ç²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤¤¤è¤¤¤èËÜÅö¤Ë³°¤Ë½Ð¤ë¤ª»Å»öº£Æü¤¬¥é¥¹¥È»ºµÙthank you¡ª¡¡¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤ËÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤´²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¡Éüµ¢¤·¤Æ¤Þ¤¿Æ¯¤±¤ë¤³¤È¤òÌ´¤ß¤Æ¡¡¤¤¤è¤¤¤èËÜÅö¤ËÌµ»ö¤ËÁÐ»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÁ´½¸Ãæ¥Ç¥¤¥º¡ª¡¡¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¡¤ï¤¿¤·¤ÏºÙÀÚ¤ì¿çÌ²¤È¥È¥¤¥ì¶á¤¹¤®¤ë¤Ï¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤Æ¤ë¤¬¡¡ÌýÅÄ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ª¥¤¥ê¡¼È©¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÏÌ£¤Ë¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡¡¤¢¤È¤Ï»Ø¤¬ÄË¤¯¤Æ¤³¤ï¤Ð¤ê¤¦¤´¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ë¤È¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤¬¤¤¿¤È¤¤ËÁ´Á³Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï23Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯5·î¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£8·î2Æü¡¢¤ª¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£