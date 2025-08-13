

Z世代は時に無駄なモノや環境に配慮しないモノ、あるいは体に悪そうなモノを買ってしまうことがあるのだとか。「ごめんね消費」「背徳グルメ」ともいわれるこの現象について、『Z世代の頭の中』より、一部抜粋のうえ、解説します。

体や環境に悪いのに「あえて」買う意味

「背徳グルメ」は、ハイカロリーや健康に悪い飲食に後ろめたさを感じつつも、その背徳感に惹かれて飲み食いするメニューを指します。

一方、「ごめんね消費」は2024年、ある調査機関（「デカボLab」）が提唱した言葉で、環境に悪いと知りつつも、安さやデザインの良さなどから「ごめんね」と罪悪感を抱きながら買ってしまう、という意味です。

後者を物語る具体例としては、例えばZ世代（18〜27歳）を対象に、環境と「ウルトラファストファッション」（「SHEIN（シーイン）」など。ネットで気軽に購入できる超低価格の衣類）について行った調査があります。

この調査では、同ファッションについてZ世代の半数以上（52.3％）が「環境への悪影響を意識しつつも、購入してしまう（＝ごめんね消費）」と回答。彼らの行動矛盾が明らかになりました（2024年 デカボLab「Z世代の環境意識調査」）。

2024年にインタビューした、生命保険会社に勤めるモネさん（27）も、そんな矛盾を感じさせる一人です。「せっかくディズニーランド（TDL）に行くときぐらいは、環境とか健康とか、『いい子』じゃなくていいのかなって」と話します。

彼女は普段、コンビニに必ずエコバッグを持参し、地域の川を守る活動にも参加するほか、スマホアプリで歩数管理して健康にも配慮する「いい子」です。しかし、友達とTDLや映画に行くときは、つい無駄なモノや体に悪そうなモノ、例えばキャラクターのカチューシャやコスプレの衣装、あるいはコーラやポップコーンなどを買ってしまうとのこと。

「だって、仕事で『メンブレ（メンタルブレイク。精神的に追い込まれた状況）』しそうでヤバいって思うから遊びに行くのに、そこでまで制限かけちゃったら意味ないでしょ」

生命保険の法人営業部員として活動する彼女は、普段から「ハンパなくストレス溜まるし、コンプラ（イアンス）に縛られっぱなし」とのこと。そのため「疲れた」と思ったら、意識的にレジャー施設や映画館に出向いて、メンブレを回避。

「あえて」無駄なモノや環境に配慮しないモノ（ごめんね消費）、あるいは体に悪そうなモノ（背徳グルメ）を買い、何にも縛られない空間を満喫して、「自分をラクにしてあげる」と言います。

彼女の行動は、行動心理学の「カリギュラ効果」、すなわち「ダメと制限されたことをやりたくなる」心理に近いと考えられます。

特にZ世代は、普段から環境や健康、コンプライアンスなどで制限されており、自身のストレスを解放するために、「背徳」「ごめんね」に繋がる分野に、あえてお金を使っているのかもしれません。

TDLカチューシャの消費行動

ちなみに、TDLのカチューシャといえば、2023年4月、Twitter（現X）上で、「ディズニー（ランド）に行ったら、まずすること」との投稿を巡り、共感の輪が広がりました。

具体的には、園内で買ったカチューシャをすぐその場で撮影して、次の瞬間メルカリに出品。身につけて楽しんでいる間に売れれば、帰りにコンビニから（購入者に）即発送できる。そうすれば持ち帰る必要もなく、かつ定価に近い金額で売れて合理的だというのです。

この投稿の存在を教えてくれたのが、先ほどのモネさんと、ニッセイ基礎研究所の廣瀬涼氏です。モネさんは「投稿見てなるほどと思って、自分も（行くたびに）やってる」とのこと。

それなら最初から買わなければいいのに、とも思いますが……、園内では友達とカチューシャやコスプレ姿で遊び、同じ「トキ」を楽しみたい、だからつい買ってしまう。でもゴミとして捨てるのは罪悪感があり、コスト面でも無駄、だから即売りに出すのでしょう。

廣瀬氏は、「日々ストレスを抱える彼らは、一見すると非合理的に見える消費を、あえて楽しむことで、明日への活力や精神的充足に繋げているのではないか」と言います。

「自分ファースト」を貫けないZ世代の「意味消費」

私もまさに、そう思います。いわば、昭和や平成でいう、頑張った自分のための「ご褒美」のような消費心理が、Z世代にとっては「背徳グルメ」や「ごめんね消費」に置き換わっている。





なぜなら彼らが、それだけ普段から「環境や社会に配慮しなければ」や「コンプライアンスを意識して仕事せねば」といった縛りに囚われており、モネさんが言うように「何にも縛られない開放区（＝メンタル解放空間）」を強く求めているからでしょう。

Z世代にとって「イミ（意味）消費」のベクトルは本来、環境や社会配慮といった「他者」より、常に「自分自身」に向けていたいはずです。ですが令和の今は、「自分ファースト」が許されない社会でもあります。

周りやコンプライアンスに配慮するのは当たり前、学校やSNSでも、以前から「KY（空気を読む）」を意識し、つかず離れずの友達付き合いを続けてきた。その窮屈な鎧を外し、リラックスできる「界隈」で深呼吸したい。感性が近い仲間と、静かに盛り上がりたい。

ゆえに、あえて「イミ」のないモノやコト、あるいは「エモ」などのココロの領域に、お金や時間を使っているのだと思います。

（牛窪 恵 ： 世代・トレンド評論家）