¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤âÀä»¿¡ª²ÃÆ£¤¢¤¤¡¦42ºÐ¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê42¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡ÖCoffee and summer breeze¡Ê¡á¥³¡¼¥Ò¡¼¤È²Æ¤ÎÉ÷¡Ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È²Ä°¦¤¤¥¢¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»ä¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¡¦¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ïµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤ÇÊÖ¿®¡£Â¾¤Ë¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È³¤±î¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡Á¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥éåºÎï¡×¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¡Á¡Ä¼Ì¿¿½¸¤Þ¤À¤Ç¤¹¤«¤¡¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï2013Ç¯11·î¤Ë¡¢7ºÐÇ¯¾å¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£15Ç¯9·î¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡¢18Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£