東宝が５日続伸、７月興行成績が映画営業・映画興行ともに過去最高を更新

東宝<9602.T>が５日続伸している。１２日の取引終了後に発表した７月度の映画営業部門の興行成績速報で、同社が配給した作品の興行収入が前年同月比３．３倍の２２５億１２００万円となったことが好感されている。「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」「国宝」などヒットが寄与。これまで過去最高だった２０年１０月の約１６５億９０００万円を上回り、単月成績として歴代最高となった。



また、７月度の映画興行部門の興行成績速報では、ＴＯＨＯシネマズなどで上映された全ての作品の興行収入が前年同月比８７．１％増の９０億９６００万円となった。こちらもこれまで過去最高だった１９年７月の約８２億３０００万円を上回り、ＴＯＨＯシネマズにおける７月単月成績として歴代最高となった。



出所：MINKABU PRESS