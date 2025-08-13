ジェイエイシーリクルートメント<2124.T>がしっかり。１２日の取引終了後に２５年１２月期連結業績予想について、売上高を４４９億円から４６３億円（前期比１８．２％増）へ、営業利益を１００億円から１１２億円（同２３．２％増）へ、純利益を７０億円から７８億円（同３９．０％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３２円から３５円へ引き上げたことが好感されている。



売上高の約９割を占める国内人材紹介事業において、懸念された米通商政策の影響が若干にとどまり、また前年同期のような賃上げ期待による求職者の流動性鈍化もみられなかったことから上期業績が計画を上回ったことが要因。また、徹底したコスト管理を行っていることも寄与する。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高２３２億４７００万円（前年同期比２１．７％増）、営業利益６２億３８００万円（同４３．１％増）、純利益４２億７０００万円（同４８．６％増）となった。



出所：MINKABU PRESS