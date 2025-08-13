¥á¥Ã¥Ä¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¤Î7Ï¢ÇÔ¤«¤éÃ¦½Ð¡¡¼çË¤¥¢¥í¥ó¥½¤¬µåÃÄÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»253¡õ254¹æ¤ÇÂç¾¡Æ³¤¯
¡û¡¡¥á¥Ã¥Ä¡¡13¡Ý5¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö8·î12Æü¡¡¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤¬Æ±ÃÏ¶è4°Ì¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È¤ÎËÜµòÃÏ3Ï¢Àï¤òÀè¾¡¡£¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤ò¼ý¤á¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»254ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡7Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ì¤·¤à¥á¥Ã¥Ä¤Ï½é²ó¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â2²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤Î4ÈÖ¥¢¥í¥ó¥½¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢7ÈÖ¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¹¤ÎÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢8ÈÖ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Î5¹æ2¥é¥ó¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3²óÎ¢¡¢Æó»à°ìÎÝ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥í¥ó¥½¤¬Âè2ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤Î½éµå¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø27¹æ2¥é¥ó¡£1980Ç¯Âå¤ËÄÌ»»252ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥À¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ò¾å²ó¤ê¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ì¥¢¥í¥ó¥½¤Ï6²óÎ¢¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥³¥Ã¥¯¥¹¤Î¹â¤á¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø28¹æ¥½¥í¡£¼«¤é¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ò¤¹¤°¤µ¤Þ¹¹¿·¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò6ÅÀ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥á¥Ã¥Ä¤Ï7²óÎ¢¡¢8ÈÖ¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡¢9ÈÖ¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¤¥Æ¥£¤Î2¼ÔÏ¢È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢2²óÎ¢¤«¤é6¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢13ÆÀÅÀ¤ÎÂç¾¡¡£º£µ¨ºÇÄ¹¤ÎÏ¢ÇÔ¤«¤éÃ¦½Ð¤·¡¢ÃÏ¶è¼ó°Ì¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç5¥²¡¼¥àº¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤Ï2019Ç¯¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î53ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï40ËÜÎÝÂÇ¡¢131ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£Íâ2023Ç¯¤Ë¤â46ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ã»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¤ò½ü¤¯5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò¥¯¥ê¥¢¡£7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.267¡¢28ËÜÎÝÂÇ¡¢97ÂÇÅÀ¡¢OPS.880¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£