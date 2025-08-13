グループ魂、5年ぶりの新曲「来世は叶姉妹」配信スタート！配信限定シングルリリースも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ジャケット写真に、叶姉妹が登場！

今年結成30周年を迎えるパンクコントバンド・グループ魂（読み：グループタマシイ）が、8月13日に約5年ぶりの新曲「来世は叶姉妹」を各種配信サイトで配信リリースした。

グループ魂として新曲は、2020年12月にリリースしたアルバム『神々のアルバム』以来となり、約5年ぶりのリリースとなる。久しぶりのリリースではあるが、グループ魂ではお馴染みである“人名”シリーズの最新作。今作は「うまれかわったら 叶姉妹に入りたい」という、グループ魂らしいストレートなメッセージを歌い上げている。

公開されたジャケット写真にも、叶姉妹が登場しており、ジャケット写真、楽曲ともにインパクトがある作品。本楽曲は2024年のワンマンライブでは披露した楽曲のひとつとなるので、待ちに待ったリリースとなった。

9月3日にリリースされる配信限定シングルには、「来世は叶姉妹」の他、“老い”をテーマにしたパンクチューン「介護ME！」、メンバー全員で歌うパワーソング「元気を出して声出して勇気を出してケツ出して」の2曲も収録されており、全3曲でのリリースとなる。

また配信シングルリリースを記念して、配信限定シングル「来世は叶姉妹」をiTunesにてダウンロード購入し、応募フォームから応募すると“オリジナルスマホ壁紙”が全員にプレゼントされる。実施期間は9月15日23:59まで。なお、Apple MusicとSpotifyでは配信限定シングル「来世は叶姉妹」の配信予約（Pre-add/Pre-save）が13日より開始されている。

さらに今週は10年ぶりとなる『RISING SUN ROCK FESTIVAL』に参加、9月10日には1年ぶりのワンマンライブ『羽田で単発のバイト』を開催する。

リリース情報

2025.08.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「来世は叶姉妹」

2025.09.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「来世は叶姉妹」

※3曲入り

グループ魂 OFFICIAL SITE

http://www.g-tamashii.com/