国際卓球連盟（ITTF）は12日、2025年第33週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には8選手

女子シングルスでは「WTTフィーダースポケーン」で優勝した芝田沙季（日本ペイントグループ）が18ランクアップで57位、準優勝の赤江夏星（日本生命）は17ランクアップで76位に急浮上した。

また上位では、張本美和（木下グループ）は6位で日本勢トップをキープ。伊藤美誠（スターツ）が8位、大藤沙月（ミキハウス）が9位で3選手がトップ10を維持している。

さらに橋本帆乃香（デンソー）は11位、早田ひな（日本生命）は13位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）は14位、木原美悠（個人）は20位、横井咲桜（ミキハウス）が27位、平野美宇（木下グループ）は31位と続いている。

なお、「WTTチャンピオンズ横浜」のポイントは今回追加されていない。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年8月12日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位（-）：張本美和

8位（-）：伊藤美誠

9位（-）：大藤沙月

11位（-）：橋本帆乃香

13位（-）：早田ひな

14位（-）：長粼美柚

20位（-）：木原美悠

27位（-）：横井咲桜

31位（-）：平野美宇

36位（-）：佐藤瞳

57位（↑ 75位）：芝田沙季

76位（↑ 93位）：赤江夏星

81位（↑ 94位）：笹尾明日香

93位（↓ 91位）：小塩悠菜