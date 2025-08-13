11時の日経平均は605円高の4万3323円、アドテストが82.39円押し上げ 11時の日経平均は605円高の4万3323円、アドテストが82.39円押し上げ

13日11時現在の日経平均株価は前日比605.35円（1.42％）高の4万3323.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1102、値下がりは451、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を82.39円押し上げている。次いでファストリ <9983>が59.97円、東エレク <8035>が42.04円、リクルート <6098>が41.73円、ＴＤＫ <6762>が36.21円と続く。



マイナス寄与度は34.44円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、エムスリー <2413>が3.2円、花王 <4452>が2.36円、富士通 <6702>が1.25円、アサヒ <2502>が1.16円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、サービス、非鉄金属、電気機器と続く。値下がり上位には鉱業、陸運、食料が並んでいる。



※11時0分6秒時点



