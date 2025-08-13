〈「これが私がやりたいこと」自衛隊→看護師→モデルを経て“31歳で芸人デビュー”『ナゾの美しすぎるタレント・まつなみ』とは何者か？〉から続く

「一緒にお笑いライブに出ている芸人仲間には、『見た目もお金も全部持っていていいね』と言われることがあります。でもお笑いの才能はお金では買えないし、勉強してどうにかなるものでもありません」

自衛隊→看護師→モデルと回り道を経て、彼女が見つけた天職は「お笑い芸人」だった……。異色の芸人まつなみさんインタビュー後編をお届け。彼女はいったい何を目指しているのか？（全2回の2回目／最初から読む）

なぜ芸人になったのか？

――海外勤務から帰国したあと、外資系メーカーに就職、同時にモデル活動をしていたまつなみさんが、お笑い芸人になったのはなぜですか？

まつなみ モデルの仕事中、ランウェイで派手に転んでしまったんです。周りはドン引きでしたが、その瞬間「やりたかったのはコレだ！」と快感を覚えてしまいました。「私は綺麗な服を着てただ見られるよりも、みんなを驚かせたり、笑わせたりしたいんだ」と自覚したんです。さっそくお笑い芸人養成所の「ワタナベコメディスクール」に願書を出しました。



――お笑いの養成所に入ってみてどうでしたか？

まつなみ めちゃくちゃ厳しかったです。それまでの経歴から、会社では“実績のある人”という扱いを受けていたので、人から怒られる機会がほとんどありませんでした。

それなのに養成所では、「お前の何がおもろいねん」「喋り方が気に食わん」「仕事で授業を休むような奴に教えることはない」と先生方から罵倒され、31歳にしてプライドがズタボロになりました。ただ、あの時の経験がなければ私は今でもプライドばかり高くて、鼻につく嫌な女のままだったと思います。

――お笑い芸人になったことについて、ご両親の反応はどうですか？

「お尻を出したい」

まつなみ 私のネタを見て、「一線は越えないでね」と親は心配しています（笑）。でも私が本当にやりたいのは、森三中の大島さんのようにお尻を出したりすることなんです。ブリーフ一丁で走り回ったり、ローション相撲をしたり、「次は何をやってくれるんだろう」と思われる芸人になりたいんです。

――お笑い芸人になって驚いたことはありますか？

まつなみ 私が大股開きをしたり体を張ったネタをすると、思っていたのとは違う見方をされることに衝撃を受けました。「無理してそんなことやらなくていいよ」と言われることがあるのですが、「心から望んでやってるのに誰もが笑ってくれるわけではないんだな」と痛感しています。

「自衛官や看護師のあるあるネタをやったら？」と言われるのですが、仕事として取り組んできたのでお笑いの目線で見ることが難しくて。世の中に合わせなければいけないのか、自分のやりたいことを続けていいのか、難しいところです。

――お笑いをやっていることは、職場の方は知っているのですか？

まつなみ 周りの人達はみんな知っているので、小道具の脚立を持って出社すると大笑いされます。今はヘッドハンティングされて米国の医療機器メーカーで働いています。お笑いライブのために休んだり早退することを快く許してくれるので、その分全力で働いています。

現在は、医療用レーザー機器の使い方をレクチャーしながら病院に販売する仕事をしています。海外出張が多く、日本中の病院を駆けずり回る毎日です。上司には、「私が芸人として有名になれば、会社の知名度が上がって売り上げが増えるよ」と言って理解してもらっています。

実は今度、世界中の社員が集まる全社会議がアメリカで開催されるので、そこで「とにかく明るい安村」さんのネタをやりたいと思っているんです。肌色の全身タイツにブリーフ姿で。CEOに「少し時間をもらえないか」と打診中です。

「次にやりたいこと」を探さなくなった

――周りの芸人からは、どう見られているのでしょうか。

まつなみ 一緒にお笑いライブに出ている芸人仲間には、「見た目もお金も全部持っていていいね」と言われることがあります。でもお笑いの才能はお金では買えないし、勉強してどうにかなるものでもありません。お笑いという土俵の上では同じ立場ですし、私はむしろ周りの芸人さん達が羨ましいと感じることが多いです。私はお笑いのことを何も知らずに31歳で始めたので、コントや漫才に詳しかったり、演技が上手い芸人さん達の方が、よほど優れていると感じます。

――お笑いをやめようと思ったことはないですか？

まつなみ 絶対にやめません。何十年かかっても売れたいと思ってます。売れるまで15年、20年かかる芸人さんは沢山いますし、おばあちゃんの芸人さんも需要はありますから。だから周りで芸歴10年くらいでやめる人がいると「もったいないな」と感じます。

これまで自衛官、看護師、海外留学と、次々と「やりたいこと探し」をしてきました。でも、お笑いを始めてからは、新たなやりたいことを求めなくなったんです。芸人としてのゴールはないと思っていますし、やっと本当に自分のやりたいことを見つけられたんだと思います。

――今後の目標はありますか？

目標は…

まつなみ 私はテレビ世代なので、テレビの賞レースの「R-1グランプリ」で勝ち進むのが目標です。また、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』にも出てみたいですし、昔の“芸能人大運動会”のような、大立ち回りができる番組に出るのが今の夢です。落とし穴に落とされたり、ローション滑り台から転げ落ちるような、体を張ったお笑いをどんどんやっていきたいと思います！

