「ある出来事がきっかけで、『私がやりたいのはお笑いだったんだ！』と気付くことになったんです」

自衛隊→看護師→モデルを経て、31歳で「お笑い芸人＝天職」だと気づいたのが、女性芸人のまつなみさん。現在は外資系企業に勤務しながら、「和式トイレ」や「脚立」などを用いたユニークな芸風で観る人を沸かせている。いったい芸人になるまでに、どんな人生を歩んだのか？ 異色のキャリアを築く、彼女に直撃した。（全2回の1回目／後編を読む）



なぜ31歳で芸人に？ ©山元茂樹／文藝春秋

自衛隊訓練に明け暮れた女子大生時代

――普段はどんなネタをやっているのですか？

まつなみさん（以下、まつなみ） OLの制服姿で脚立に登って漫談をする「脚立の女」というネタをやっています。過去には、黒いタンクトップに黒タイツ、ハイヒール姿で、手作りの和式便器にまたがって漫談をしていたこともあります。

――普段は会社員をしているそうですが、体を張ったネタに抵抗はないですか？

まつなみ むしろ「気持ち良い」と思ってやっています。外資系企業勤務というプロフィールから、「どうせお高くとまってるんでしょ」と思われがちなのですが、小道具の和式便器を作っていたときは「これが私がやりたいことだ！」と生きがいを感じていました。

――芸人になる前は、自衛官や看護師、海外勤務をしていたそうですね。国立医学部卒だとも聞きました。

まつなみ 三重大学医学部の看護学科を卒業しました。教育熱心だった母に勧められて、看護師を目指していたんです。でも大学4年間は講義よりも、自衛隊の訓練漬けの日々でした。

自衛隊は「予備自衛官補」という、普段は学生や別の仕事をしながら有事の際には招集されて任務にあたる、“非常勤の自衛官”を採用しているんです。大学に入学してすぐ、予備自衛官補の試験を受けました。3年間で50日間の教育訓練に従事しなければならないのですが、私は自主的に年間50日ほど訓練していたので、大学を休み過ぎて単位を落としそうになりました（笑）。

子どもの頃から自衛隊に興味津々で、「戦地を自分の目で見て、貢献したい」という思いがありました。本当は防衛医大に入りたかったのですが落ちてしまいました。

――どんな訓練を受けていたのでしょうか。

まつなみ 滋賀県の「大津駐屯地」で、戦車や格闘訓練 などを受けていました。自分のライフルを持って、組み立て、清掃、解体の訓練もありました。高校では陸上部で400mハードルをやっていたので運動は得意な方だったと思います。全ての教育訓練を終えたときは、部活よりもずっと大きな達成感がありました。

私が一番得意なのは「第5ほふく」で、一般的にイメージされる「ほふく前進」とは違い、完全に大の字に伏せて顔を下に向けた状態で地面を這いながら進むんです。今でも家で練習しています。

――自衛隊では、まつなみさんは目立っていたのでは？

まつなみ 全国でも数少ない女性隊員の訓練地だったので、好意を寄せてもらうことも多かったと思います。訓練の名目で一緒にランニングをしながらデートをする人達もいました。

看護師として激務を乗り越え、海外へ

――大学卒業後は、予備自衛官補を続けたのですか？

まつなみ 看護師になると決めていたので、予備自衛官補は大学卒業を機に辞めて、名古屋大学の附属病院に就職しました。消化器内科を経て、血液内科で血液の癌を専門にみていたので、症状の重い患者さんが多かったです。亡くなった方達のことは今も忘れられません。自衛隊もそうでしたが、「人の助けになりたい」という気持ちが強いので天職だったと思います。仕事一筋で6年間過ごし、ある日突然「海外に留学しよう」と思い立ちました。

「ある程度一人前になれたかな」と実感を持つことができたので、次のステップを探したかったんです。学生時代にロサンゼルスに留学したことがあったので、「今度はNYに行こう」と決めました。とりあえず1年間の語学学校に申し込みましたが、通ってみると物足りなくなり、現地の短大を受験しました。

――短大では何を学んだのですか？

まつなみ 医学を専攻していました。短大を修了すると就労ビザが降りるのですが、卒業後は日本に帰る予定でした。ところが、学校が卒業生の履歴書を開示していたので、マンハッタンのある病院から「看護師の採用面接を受けませんか」とオファーがきたんです。「英語の練習になるかも」と気軽な気持ちで行ってみたら、「週明けから出勤してね」とまさかの即採用でした（笑）。

――マンハッタンの病院で働いてみて、どうでしたか？

アメリカ→日本に帰国した理由

まつなみ 日本人どころかアジア系も私以外1人もいない環境でしたが、同僚達は皆すごく親切に教えてくれました。実際に働いてみると、採血や化学療法のサポートなど、仕事の内容は基本的に日本の病院と同じだと感じました。

ただ、初めて知る医療英語が多かったので、分からないときは「もっと簡単な英語で教えて」と迷わず頼んでいました。「雇ったのはそちらなんだから、最初のうちは大目にみてね」という強い気持ちでやってましたね。給料は日本時代の2倍以上ありました。

患者さんやドクターからは、「日本人は優しくて仕事が丁寧だね」と高く評価してもらっていました。良くも悪くもアメリカ人の看護師はマイペースな部分もあるからかもしれません（笑）。

1年間働いて、帰国するために退職を申し出たところ、「永住権を取得して仕事を続けてほしい」と引き止められました。永住権を申請するための弁護士まで紹介してくれましたが、アメリカに住む気はなかったし、「ここでやれることはやり切った」という気持ちがあったので、2019年の11月に帰国しました。

――帰国後の予定は決まっていたのですか？

まつなみ 何も決めていなかったので、「この先どうしよう」と不安でした。やりたいことを探すために東京に引っ越して、派遣で看護師をやりました。しかし当時はコロナ禍だったので、「安定した職に就かないと怖い」と感じて、外資系の医療機器メーカーに就職しました。

同時にモデル活動も始めたのですが、ランウェイで起こったある出来事がきっかけで、「私がやりたいのはお笑いだったんだ！」と気付くことになったんです。

