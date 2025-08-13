ラグジュアリーと美食、そしてカルチャーを融合！ギャレット ジャパン「Garrett Royale(ギャレット・ロワイヤル)」

ギャレット ジャパンは、新たな時代を切り拓くべく、プレミアムレーベル「Garrett Royale(ギャレット・ロワイヤル)」をローンチします。

ラグジュアリーと美食、そしてカルチャーを融合させるこの新ラインは、ガストロノミー、ファッション、アート、デザインなど多分野とのBtoB限定コラボレーションを通じて、ポップコーンの世界に新たな価値と体験を創出していきます。

このレーベルの商品は、希少な食材を用い、ワイン、シャンパーニュ、スピリッツ、ラグジュアリーグッズとのペアリングに最適なフレーバー設計が施されています。

■デビューコラボはChampagne Pommery「POP」との共演

「Garrett Royale」の記念すべきファーストパートナーとして名を連ねるのは、フランスの名門シャンパーニュメゾン「Pommery(ポメリー)」。

同メゾンの人気シリーズ「POP」との限定コラボレーションを発表します。

この特別な出会いを祝して、2025年8月25日(月)に横浜で開催されるクルーズイベント『Poppin’ Cruise(ポッピング・クルーズ)』にて、Garrett Royaleの世界観が初お披露目となります。

ギャレット・ポップコーン76周年という節目を迎える2025年、創業者が女性であるGarrettとPommeryがタッグを組むことで、文化の継承と女性のエンパワーメントを讃える象徴的なイベントとして開催されます。

Champagne Pommery

Poppin’ Cruise

■Poppin’ Cruise(ポッピング・クルーズ) - 空と海の上で体験する「新しいアペリティフのかたち」

イベントテーマは、“ビンテージな夏のエレガンスと遊び心”。

舞台は、横浜・みなとみらいの海に浮かぶラグジュアリークルーズ船。

特別に設計された限定フレーバーと、ポメリー「POP」とのペアリングが織りなす、軽やかで洗練された新感覚アペリティフ体験を提供します。

クルーズ船上では、ライブDJと即興アートによるスペシャルエンターテインメントをはじめ、ゲストの感性を刺激する“サプライズ”の数々を用意されています。

■ドレスコードは“フレンチ・リヴィエラ”

来場者には1950年代のフレンチ・リヴィエラスタイルをテーマにしたドレスコードを案内。

会場内には、ファッション、音楽、写真を通してカルチャーの融合を楽しめる空間が演出されます。

＜インビテーションイメージ＞

インビテーションイメージ

■Garrett Royale、ブランドアンバサダーシステムを日本でスタート

そして、「Garrett Royale」誕生を記念して、日本におけるブランドアンバサダー制度のローンチも発表します。

オプラ・ウィンフリーやハル・ベリーといったセレブリティに愛され続けてきたギャレット・ポップコーン。

その日本発の新ライン「Garrett Royale」では、これから発表されるアンバサダーたちが、その世界観と魅力を共鳴させていきます。

【開催概要】

イベント名称：ポップコーンとシャンパンを楽しむ「ポッピング・クルーズ」

by Garrett Japan in collaboration with Champagne Pommery

開催日時 ：2025年8月25日(月)

12時／14時／16時／18時の4回

(※メディア等取材は12時〜と14時〜の回にて受付します)

開催場所 ：みなとみらいぷかり桟橋

