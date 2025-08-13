¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û160µå´°Åê¾¡Íø¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¡¦À¾Â¼°ìµ£¡Ö»ý¤ÁÌ£¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬À¸¤¤¿¡×¡¡ÀÐ³À¸µ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè8Æü¡¡2²óÀï¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¡½·òÂç¹âºê¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»Ë¾å½é¤ÎÁ°Ç¯½Õ²ÆÆüËÜ°ì¹»¤Ë¤è¤ë¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ½éÀï¤Ç¤Î·ãÆÍ¡£Îò»ËÅª¥«¡¼¥É¤Ïºò²Æ¤Î²¦¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬¡¢ºò½Õ¤Î²¦¼Ô¡¦·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤òÇË¤ê¡¢»Ë¾å7¹»ÌÜ¤Î²ÆÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£160µå¤Î´ØÅì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö·òÂç¹âºê¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ½ÎÏ¤Ï¾å¤Ç¡¢³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬À¸¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡2Ç¯»þ¤Îºò²Æ¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2´°Éõ¡£·×24¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢¼«ÀÕ0¤ÇÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Â¼¡£¤À¤¬¡¢0¡½2¤Î3²ó¤ËÀ©µåÎÏ¤òÍð¤·¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤ËÌ£Êý¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£5²ó½ªÎ»»þ¤Ëµå¿ô¤¬100µå¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×¤Þ¤ÇÀ©µåÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï140¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤È¡ÈÊõÅá¡É¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç·òÂç¹âºêÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤º¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Î®¤ì¤¬°¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌî¼ê¤Î³§¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëº£Æü¤ÏÌî¼ê¤Î³§¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£4²ó°Ê¹ß¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë2ËÜ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£Ìî¼ê¤¬ºî¤Ã¤¿¥ê¥º¥à¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡À°Îó¸å¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Çµå¾ìÉ½¼¨¤Î¹Ã»Ò±àºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò2ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀÐ³À¤Îµå¤Ï¡ÖÂ®¤¹¤®¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£¤½¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¡ÖÂ®¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ïºò²ÆÂç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£º£²Æ¤ÎµþÅÔÂç²ñ¤Ç¤Ï4»î¹ç·×34¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Åêµå²ó¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë45Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤â146¥¥í¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯Â¸ºß´¶¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÁý¤·¤¿¡£²ÆÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢¼¡Àï¤Ï¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ê¹áÀî¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÎ®¤ì¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¹¶·â¤Ë¥ê¥º¥à¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤¬ÀÕÇ¤´¶¤ò¶»¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£