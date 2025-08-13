【ダイソーのマチ付きポーチ】が優秀！「汚れや水にも強そう」「分類収納ができる」って！

ごちゃつきがちな小物類を、すっきり整理したい人にぴったり！【ダイソー】の「マチ付きポーチ」が、見た目以上に優秀との噂。水や汚れに強そうなものや、内ポケット付きで分類収納しやすいものなどを今回は紹介します。デイリー使いから旅行のお供まで、あらゆるシーンで活躍してくれそうです。

可愛いだけじゃない！ 実用性も高そうな「小花柄ポーチ」

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付 ／ フラワー）」\220（税込）

やわらかなラベンダーカラーに小花柄があしらわれた、上品で可愛らしいデザインのマチ付きポーチ。@ftn_picsレポーターとも*さん曰く「ポリエステル素材なので汚れや水にも多少は強そう」とのこと。内側にはポケットが2つ付いており、コスメや文具、小物類の整理に活躍してくれます。

中身が見えて整理しやすい！「ストラップ付き透明ポーチ」

【ダイソー】「ストラップ付ポーチ（シンプル）」\220（税込）

シンプルデザインのクリアポーチは、レポーターとも*さんによると「約20cm×14cmでマチが5cm」のサイズ。取り外しできるストラップと内ポケット付きで、使い勝手の良さを実感できそう。プールや旅行など、夏のお出かけにぴったりなアイテムです。

上品ミニマルが素敵！「レザー風ポーチ」

【ダイソー】「レザー調マルチポーチベーシック」\220（税込）

無駄のないスタイリッシュさが魅力のマルチポーチ。筒状フォルムでペンや化粧ブラシなど長さのあるアイテムもすっぽり収まりそう。レザー調の高見えデザインで、バッグの中にしまっておくには惜しいほど。ストラップ付きなので、ハンドポーチとして持ち歩くのもおすすめです。

Wポケットで整理上手に！「クリアポーチ」

【ダイソー】「マチ付ポーチ（メッシュポケット付）」\220（税込）

使いやすさを重視する人はこちらもお見逃しなく。レポーターとも*さんが「ポーチの中にメッシュとビニールの2つのポケットがついていて、分類収納が出来てとても便利」とコメントしているように、小物の整理にぴったりです。中身が見えるから忘れ物防止にもひと役買いそう！

