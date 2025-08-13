佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。13日の福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「PM2.5 」

13日は福岡県でPM2.5の濃度が高くなる見込みです。循環器系や呼吸器系の疾患のある方は注意が必要です。



「天気の予想」

しばらく雨が続きましたが、13日は日差しが戻りそうです。ただ変わりやすい天気で、午後には急な雷雨の恐れがあります。折り畳みの傘を持ってお出かけください。



「洗濯物はどうなのか？」

13日は日差しが届き、洗濯物もよく乾くでしょう。ただ、午後はにわか雨の可能性がありますので乾いたものから早めに取り込みましょう。



「気温はどうなのか？」

太平洋高気圧が張り出してきます。晴れ間と一緒に真夏の暑さが戻りそうです。最高気温は福岡市で35℃、久留米市で36℃など厳しい暑さになります。熱中症警戒アラートも発表されていますので、こまめな水分補給を心掛けるなど万全な対策をしてください。



「週間気温予想（久留米市）」

本来なら暑さのピークを越えて少しずつ気温が下がってくる時期ですが、ことしはまだまだ真夏の暑さが続く見込みです。特に金曜日と土曜日は久留米市で38℃や37℃と、危険な暑さが予想されています。体調や農作物の管理にご注意ください。



「なのか間予報」

☆なのかポイント☆

先週末の3連休はお出かけにはあいにくの天気になりましたが、今週末はよく晴れてお出かけ日和でしょう。ただ、気温は上がりますので熱中症にはご注意ください。