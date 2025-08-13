益若つばさ、20代でヒアルロン酸入れるも「全部溶かして、元の自分に戻しました」 美容のこだわり強い両親との日々も
モデルでタレントの益若つばさ（39）が、12日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。「美容疲れ」をテーマにした今回、幼少期の教育について振り返った、
益若は「そもそも両親が、今思えば美容にこだわりが強かった。例えば、ひざが将来黒くなるから、ひざをついて床を歩いてはいけない。若い時に、ちょっとO脚気味になってくると（母から）『足が開いてきたから、ベルトする？』って言われて。足にベルトして寝たりとか。当たり前にやっているけど、行き過ぎているかなって」と回顧。
続けて「20代の時に、あごが尖っているのが流行ったりして、プチ整形、ヒアルロン酸を入れたことがあったんです。興味本位というか。ふと考えて、止まらなくなって、どんどん足すことになったら、蓄積するんじゃないかなって思って。ヒアルロン酸を全部溶かしました。わざわざお金かけて、溶かして、また元の自分に戻しました」と打ち明けていた。
この日の放送は「年々美容医療のハードルが下がり、さまざまな選択肢が増えた一方で、それらの情報を追うことに疲れたと感じている女性が7割以上というデータも。今回は「美容疲れ」について語らいます」という内容だった。
