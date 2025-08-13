鷲尾式起毛による高い断熱性能で保冷効果が持続！ワシオ「ひんやり長持ち保冷カバー」
ワシオは今回、70年の歴史の中で培ってきた起毛技術を応用し、今回初めて「保冷」に特化した製品を開発。
2025年8月6日(水)より、独自の起毛技術による「ひんやり長持ち保冷カバー」を、公式オンラインストア数量限定で販売開始します。
ワシオ「ひんやり長持ち保冷カバー」
素材 ：アクリル64％、ナイロン30％、ウール4％、ポリエステル1％、
ポリウレタン1％
カラー ：アイスブルー・アイスピンク
価格 ：2,530円(税込)
発売日 ：2025年8月6日
販売チャネル：公式オンラインストア
■なぜ今、ひんやり長持ち保冷カバーが必要なのか？
近年、夜間の気温上昇が深刻化しています。
・2024年夏の東京では、熱帯夜(最低気温25℃以上)が30日以上に達し、1930年代の約10日から3倍近くに増加。
・2024年の6〜8月の全国平均気温は平年比＋1.76℃と、統計開始(1898年)以来最高を記録。
・2025年夏も全国的に平年より高温になると気象庁が予測しています。
寝苦しい夏の夜が当たり前になりつつあります。
ひんやり長持ち保冷カバー(左：アイスブルー 右：アイスピンク)
ひんやり長持ち保冷カバー(アイスブルー)
■快適な睡眠の為に
このような環境下では、睡眠における理想的な状態とされる「頭寒足熱」(頭を冷やし、足を温めること)が、寝苦しさで妨げられることが少なくありません。
同社は、これまで防寒の靴下や肌着を通して人々の「暖かさ」を支えてきた70年の歴史があります。
しかし、温暖化によって気温上昇が免れない今、私たちの技術で社会の役に立ちたいという強い思いから、初めて「保冷」という逆のコンセプトに挑みました。
ひんやり長持ち保冷カバー
特徴
・鷲尾式起毛による高い断熱性能で保冷効果が持続
同社独自の「鷲尾式起毛」は、繊維の間に空気の層を作ることで高い断熱性を生み出します。
この技術を応用することで、外部からの熱を遮断し、保冷まくらの冷たさを一般的なカバーよりも長く保つことを実現しました。
・結露の不快感を解消
冷たいまくらと、室内の暖かい空気の温度差が小さくなるよう、ワシオの起毛がもつ断熱性能が働き、結露の発生を抑えます。
そのため、カバー表面がびちゃびちゃになることが少なく、朝までサラッとした快適な状態が続きます。
・フィット感で就寝中のずれを防止
高い伸縮性とフィット感により、保冷まくらとカバーが一体化します。
寝返りをうってもカバーが外れたり、ずれたりする心配がありません。
