ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 武術女子散打52キロ級、中国の陳夢粵が金 成都ワールドゲーム… 武術女子散打52キロ級、中国の陳夢粵が金 成都ワールドゲームズ 武術女子散打52キロ級、中国の陳夢粵が金 成都ワールドゲームズ 2025年8月13日 10時53分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、優勝した中国の陳夢粵（右）。（成都＝新華社記者／陳斌） 【新華社成都8月13日】ワールドゲームズ成都大会は12日、武術女子散打52キロ級決勝が行われ、中国の陳夢粵（ちん・むえつ）がインドのバトラを下し、金メダルを獲得した。１２日、試合後、インドの監督と拳を合わせてあいさつする中国の陳夢粵（左）。（成都＝新華社記者／陳斌）１２日、試合に臨む中国の陳夢粵（奥）とインドのバトラ。（成都＝新華社記者／陳斌）１２日、試合に臨む中国の陳夢粵（右）とインドのバトラ。（成都＝新華社記者／陳斌）１２日、勝利を喜ぶ中国の陳夢粵。（成都＝新華社記者／陳斌）１２日、試合に臨む中国の陳夢粵（中央）とインドのバトラ（手前）。（成都＝新華社記者／陳斌）１２日、試合後、インドのバトラと抱き合う中国の陳夢粵（右）。（成都＝新華社記者／陳斌）１２日、試合に臨む中国の陳夢粵（右）とインドのバトラ。（成都＝新華社記者／陳斌） リンクをコピーする みんなの感想は？