１２日、優勝した中国の陳夢粵（右）。（成都＝新華社記者／陳斌）

　【新華社成都8月13日】ワールドゲームズ成都大会は12日、武術女子散打52キロ級決勝が行われ、中国の陳夢粵（ちん・むえつ）がインドのバトラを下し、金メダルを獲得した。

１２日、試合後、インドの監督と拳を合わせてあいさつする中国の陳夢粵（左）。（成都＝新華社記者／陳斌）
１２日、試合に臨む中国の陳夢粵（奥）とインドのバトラ。（成都＝新華社記者／陳斌）
１２日、試合に臨む中国の陳夢粵（右）とインドのバトラ。（成都＝新華社記者／陳斌）
１２日、勝利を喜ぶ中国の陳夢粵。（成都＝新華社記者／陳斌）
１２日、試合に臨む中国の陳夢粵（中央）とインドのバトラ（手前）。（成都＝新華社記者／陳斌）
１２日、試合後、インドのバトラと抱き合う中国の陳夢粵（右）。（成都＝新華社記者／陳斌）
１２日、試合に臨む中国の陳夢粵（右）とインドのバトラ。（成都＝新華社記者／陳斌）