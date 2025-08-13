千原ジュニアが１２日放送の読売テレビ「にけつッ！！」で、「スマホが人の会話を勝手に聞いてる」説を唱えた。

ジュニアが「実際どうなん？携帯が聞いてる」と言うと、ケンドーコバヤシも「絶対聞いてます。１００％。そのあと、ニュース開いたら（お勧めで）出ますもんね」と応じた。

ジュニアは周辺でも、自分が知らなかった話を他人から教えてもらった後に、翌朝にスマホを見ると、当該話題のニュースがトップに並ぶ現象が起こっていると語った。

ジュニアもフジテレビドラマ「愛の、がっこう。」が自宅のテレビで流れていて、初めてみた後に、「寝て起きたら、『愛の、がっこう。』のことがめっちゃ出てくんねん。ということは、（スマホが）一緒にテレビ見てた！？俺、声にも出してないのに」と語った。

ケンコバも先日、友人と路上でみかけた女性の服装について、よろしくない会話で盛り上がった後に、帰宅後にスマホを見ると、下着広告と「人生やり直しませんか？広告が…」と笑わせた。